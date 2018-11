Verdadero o falso: las afirmaciones de la carta pública de Alan García

El ex presidente y líder del Partido Aprista Alan García, quien desde el sábado se encuentra en la residencia del embajador de Uruguay en Lima a la espera de que se resuelva su solicitud de asilo diplomático, escribió una carta de tres páginas que fue difundida por su abogado Erasmo Reyna a través de su Twitter. En esta hace una serie de afirmaciones.

"En el 2013, se archivó investigación por enriquecimiento ilícito"



Verdadero

El entonces fiscal de la Nación José Peláez archivó una investigación por ese presunto delito al no encontrar que exista un incremento patrimonial o lavado de activos. Sin embargo, la decisión fue cuestionada porque el funcionario encargado del peritaje contable había sido militante aprista.

"Pablo Sánchez ordenó el archivo por no haber enriquecimiento ilícito"



Falso

Cuando fue fiscal de la Nación, Pablo Sánchez archivó en el 2018 el informe de la ‘megacomisión’ porque existía una sentencia de acción de amparo que así lo ordenaba. Fuentes de este Diario precisaron que la fiscalía no podía investigar al existir una acción constitucional, contra la que no podía ir.

"Desde Odebrecht han dicho que no he recibido ningún beneficio"



Falso

En el interrogatorio que respondió en el 2017, Marcelo Odebrecht afirmó: “Con toda seguridad nosotros apoyamos a Alan García”. En tanto, Jorge Barata señaló a la fiscalía que la empresa aportó US$200.000 a su campaña del 2006. Dijo que fue el único candidato al que aportaron en esa elección.

"El jefe de los fiscales no desmiente que procedía mi detención"



Falso

El jefe del equipo especial, el fiscal superior Rafael Vela, en entrevista con El Comercio el domingo, desmintió que en una próxima diligencia el fiscal José Domingo Pérez fuera a pedir la detención preliminar de García. “Eso es absolutamente falso. No tiene ningún tipo de posibilidad de especularse ello”.