Alan García: fiscalía de Miraflores abrió investigación por presunta interceptación

El Ministerio Público confirmó que se ha abierto una investigación por la presunta interceptación telefónica que denunció el ex presidente Alan García, luego de que se registraran incidentes fuera de su vivienda en el distrito de Miraflores.

"La Primera Fiscalía Provincial Penal de Miraflores, a cargo de la fiscal Janet Bernal Loayza, abrió una investigación por la presunta interceptación telefónica al ex presidente Alan García", informó el Ministerio Público esta mañana.

"Decisión fue adoptada luego de la diligencia dirigida por el fiscal adjunto, Erick Silverino Linares, en que se dispuso el lacrado del vehículo del Ministerio del Interior y su custodia a cargo de la comisaría de San Antonio para ser sometido a peritajes", añadió.

El vehículo en cuestión estuvo involucrado en incidentes que se registraron en las inmediaciones de la residencia de Alan García, después de que simpatizantes del ex presidente denunciaran que había equipos dentro de esta unidad para interceptar comunicaciones y hacer seguimiento.

En respuesta a estas acusaciones, el ministro del Interior, Carlos Morán, negó que el vehículo sirva para hacer algún tipo de interceptación ilegal y señaló que había una intención de "victimizarse" por parte de Alan García.

"No tenemos nada que ocultar. Me sigue sorprendiendo esa actitud de victimizarse ante la opinión pública. En la Policía Nacional, en el gobierno del presidente [Martín] Vizcarra no hay ninguna práctica ilegal. Es más, estamos decididos a luchar contra la corrupción. Y esto nos indigna", señaló Morán en una conferencia de prensa.

Asimismo, dijo estar dispuesto a que se lleven a cabo todos los peritajes de ley para que se determine que el carro lacrado es utilizado para registrar imágenes en casos de manifestaciones sociales y que fue destinado a la residencia de Alan García a pedido de su secretario personal, Ricardo Pinedo.

"Estoy sorprendido e indignado por la posición asumida por el señor Pinedo, porque el día lunes cuando le negaron el asilo al ex presidente García, él me llamó por teléfono y tuvimos una conversación de tres minutos aproximadamente. Y yo le garanticé como ministro de Interior y parte de este gobierno que la seguridad del presidente García iba a estar a cargo de este sector y de la PNP", manifestó.