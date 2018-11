Alan García: Frente Amplio y el Apra satisfechos con su visita a Uruguay

Los congresista del Frente Amplio Humberto Morales, Wilbert Rozas y Marco Arana culminaron su visita a Montevideo, donde sostuvieron encuentros con dirigentes y parlamentarios del partido oficialista, el Frente Amplio de Uruguay.

Los parlamentarios calificaron de "exitosa" su visita en el objetivo de dar a conocer en Uruguay que el Perú no existe persecución política contra Alan García ni contra otros personajes.

Detallaron que sostuvieron reuniones con el parlamentario Jorge Meroni, de la comisión de Relaciones Internacionales de Uruguay; y el presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Gandini Astesiano.

En diálogo con El Comercio, el congresista Wilbert Rozas, consideró que lograron su objetivo de transmitir todo lo correspondiente a la solicitud de asilo del ex mandatario Alan García al presidente del Frente Amplio y al secretario de Relaciones Exteriores de dicho partido.

“Hemos demostrado que efectivamente no es un asilo político [el de Alan García], sino que es la fuga de alguien que está investigado por actos corrupción”, detalló Rozas.

Arana añadió que, luego de esta reunión, estos dirigentes declararon que tuvieron un encuentro, esa misma noche, con el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, y el viceministro, Ariel Bergamino, donde les expresaron todas las preocupaciones que ellos plantearon.



Rozas agregó Gandini Astesiano les dio "todas las garantías" para que su preocupación pueda llegar al Ejecutivo mediante el Parlamento.



Por su lado, el congresista Mauricio Mulder (Célula Parlamentaria Aprista) manifestó que los parlamentarios del Apra dieron un mensaje “clarísimo” en su visita a Uruguay y detalló que se reunieron con referentes políticos del Gobierno, la oposición y la prensa.

“Hemos dado a conocer que, en el Perú, se vive un ambiente de linchamiento que también, en el Tribunal Constitucional (TC), se considera como uno de los elementos sustantivos de los que pueden permitir que una persona considere que tiene un peligro su vida y hay, sin duda alguna, una serie de violaciones al debido proceso con la famosa prisión preventiva”, agregó.

-Viaje de congresistas del Apra-

Sobre la visita de los congresistas de la Célula Parlamentaria Aprista, Rozas comentó que ellos fueron a Uruguay para desmentir a Frente Amplio, pero que no tuvieron el “espacio ni el tiempo” para lograr este objetivo.

Morales aseguró que el Frente Amplio viajó a Uruguay en “defensa de la patria”, mientras que los parlamentarios apristas lo hicieron para "defender" a una persona "para que no sea procesada en el Poder Judicial".

Ante esto, el congresista Mauricio Mulder manifestó que ellos tienen igual derecho que el Frente Amplio para exponer sus argumentos respecto a la solicitud de asilo de Alan García.

“Lo que pasa es que son intolerantes. No quieren que uno hable, no quieren que uno lo desmienta, no quieren los desenmascare, porque al final sabemos que ni siquiera fueron recibidos por el Frente Amplio de Uruguay. Han puesto una foto solamente en la puerta y ni siquiera fueron recibidos”, criticó.

-Análisis del viaje-

Para el analista político y periodista, Pedro Tenorio, el debate en torno a la visita del Apra y el Frente Amplio es un tema “secundario”, porque al final la decisión de que tomará el Gobierno uruguayo es una decisión suya y "seguramente utilizará otro tipo de criterios” para brindar o no el asilo al ex presidente Alan García.

“Me parece que al final el Gobierno uruguayo sabe hacia dónde va inclinar su decisión, sin necesidad de escuchar a unos y a otros. Y por momentos también el Apra parecía que lo que estaban haciendo es una especie de relaciones públicas. Ellos [El Apra] saben que tenían que tratar de reforzar mucho más el tema y no dejarlo solo en el pedido [de asilo] para que la opinión pública no confronte tanto al gobierno uruguayo”, comentó Tenorio.

Por su lado, el especialista político, Arturo Maldonado, argumentó que la visita del Frente Amplio y el Apra no será “trascendente” para la decisión que tomará el Gobierno uruguayo.

“Ambos viajes [del Frente Amplio y el Apra] son espectáculos para la tribuna, claramente. Tanto de un lado para los que quieren que Uruguay reaccione para que no le den el asilo a Alan García como para los que del otro lado tratan de defender y, en palabras de Jorge del Castillo, ‘equilibrarlo en la balanza de la opinión pública’”, dijo Maldonado.