García: "No he tenido ninguna conversación con Aráoz" El ex presidente señaló que no habló con Mercedes Aráoz sobre temas de coyuntura como la vacancia, el indulto o el "Gabinete de la reconciliación"

Alan García fue presidente de la República en los períodos 1985-1990 y 2006-2011. El último lunes se presentó en la Comisión Lava Jato. (Foto: Congreso) Alan García respondió a una crónica en la cual se señala que habló con Mercedes Aráoz antes de la votación de la moción de vacancia contra PPK. (Foto: Congreso)