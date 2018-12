El ex presidente Alan García utilizó sus redes sociales para retirar sus declaraciones respecto a que tenía un “informante” en el Ministerio Público que lo alertó sobre un presunto pedido de detención en su contra.

El ex mandatario consideró que dicho término fue "inadecuado" para referirse a una fuente anónima en el equipo anticorrupción que investiga el presunto pago de sobornos de parte de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios del Perú.

“Aclaro que el término 'informante' -que retiro- fue inadecuado para referirme a la fuente anónima que recibió mi abogado sobre la suspensión de la diligencia y medidas restrictivas, cuando yo aún estaba fuera del país”, escribió en Twitter.

El último domingo, Alan García aseguró tener informantes al interior de la fiscalía, que le habrían confirmado que estaba previsto solicitar una detención en su contra, luego que se ordenó un impedimento de salida del país por 18 meses en su contra.

“Tenemos también informantes dentro del equipo anticorrupción. Mejor es prevenir que lamentar”, dijo Alan García el último domingo a la prensa.

Sin embargo, su secretario, Ricardo Pinedo, negó que cuenten con personas infiltradas en el Equipo Especial que investiga el Caso Lava Jato. Según precisó, se trató de una información de una persona que trabaja en la fiscalía, pero que no conocen.

“Nosotros no tenemos informantes. Es una persona que trabaja en la fiscalía que contactó con nosotros […] una persona a la cual no conocemos, no tiene militancia nuestra. Logró contactar con nosotros y nos advirtió de estas tres cosas que se fueron cumpliendo”, afirmó Pinedo.