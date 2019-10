Luis Nava Guibert, exministro y exsecretario de Presidencia del segundo gobierno de Alan García, fue trasladado esta mañana del penal Miguel Castro Castro hasta el hospital Edgardo Rebagliati, en Jesús María. Esto sucedió horas después que el exfuncionario aprista informara que había sufrido una descompensación.

El abogado de Nava, Raúl Noblecilla confirmó a El Comercio que personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) trasladó a su defendido al mencionado hospital del Seguro Social. Añadió que Nava tiene problemas cardíacos, relacionados con su marcapasos.

Noblecilla también dijo que ya la Policía Nacional constató que el domicilio al que Nava debe ser trasladado para cumplir su arresto sí cumple con las condiciones requeridas. Añadió que está a la espera del informe del INPE.

En una llamada telefónica a RPP, Luis Nava detalló que había sufrido una descompensación y “descargas eléctricas” que atribuyó a su marcapasos, todo esta madrugada y en reiteradas ocasiones, por lo que fue atendido en el tópico del penal.

“(Me dijeron) que me evacuarán a las 8 p.m. y me vino nuevamente una descarga eléctrica a las 5:30 a.m. y a las 6 a.m. y hasta ahora no me quieren evacuar para que me vea un cardiólogo. O mi marcapasos se ha descalibrado o mi arritmia ha empeorado”, denunció a las 7 a.m. de hoy.

En respuesta a esto, el jefe del INPE, César Cárdenas, aseguró que no se había trasladado a Nava Guibert porque la evaluación médica había establecido que podía ser atendido en el penal, pero que lo mantendrían bajo observación.

Asimismo, aseguró que tomarán medidas por la llamada telefónica que hizo el exministro, algo que está prohibido, aunque esto no afectará el eventual cambio de régimen de prisión preventiva por el de arresto domiciliario dictado por el Poder Judicial.