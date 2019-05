Poder Judicial verá comparecencia restringida para hijos de Atala y Nava

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios programó para este viernes 24 de mayo la audiencia sobre requerimiento de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país contra Samir Atala Nemi y Antonio Nava Mendiola.

La audiencia entorno a los hijos de Miguel Atala Herrera (ex vicepresidente de Petro-Perú) y Luis Nava Guibert (ex secretario de la Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García) se realizará este viernes a partir de las 9:00 a.m. en la Sala de Audiencias 1 del edificio Carlos Zavala Loayza, ubicado en el en jirón Manuel Cuadros 182, Cercado de Lima.

#Importante | 2.° JIPNP del @SEDCF de la #CSJE evaluará mañana los requerimientos fiscales de comparecencia con restricciones y de impedimento de salida del país contra los investigados #AtalaNemi y #NavaMendiola por el presunto delito de lavado de activos vinculado a Odebrecht. pic.twitter.com/66Y4iCDPr2 — CSJ Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios (@SEDCF_PJ) 23 de mayo de 2019

Como se recuerda, los hijos de Miguel Atala y Luis Nava son investigados por el presunto delito de lavado de activos.

El titular de dicha instancia, Juan Carlos Balbuena, programó la audiencia a solicitud del Ministerio Público, a causa de las indagaciones que se le siguen por el Caso Odebrecht.

El pasado 30 de abril el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente accedió evaluar al pedido fiscal de 36 meses de arresto domiciliario para Miguel Atala, ex vicepresidente de Petro-Perú, tras haberse acogido a la confesión sincera.

Ese día, el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, pidió al juez el cambio de la medida de prisión preventiva por la de arresto domiciliario, luego de que el empresario confesara haber sido testaferro del ex presidente Alan García.

Para Samir Atala y José Antonio Nava Mendiola el fiscal solicitó comparecencia con impedimento de salida del país por haberse acogido a la confesión sincera el pasado 26 y 29 de abril.