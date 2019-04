El ex mandatario Ollanta Humala acudió esta tarde al velatorio de Alan García y aunque logró entrar a la Casa del Pueblo, la familia del ex mandatario no permitió su ingreso al Aula Magna, donde se llevan a cabo las exequias.

Al ver a Humala, decenas de militantes apristas gritaron: "¡Fuera! ¡Fuera!". Después de conversar con los congresistas Mauricio Mulder y Jorge del Castillo, el ex jefe del Estado se retiró.

Ollanta Humala llegó a la Casa del Pueblo, ubicada en la avenida Alfonso Ugarte, junto al ex ministro Wilfredo Pedraza, así como la dirigente del Partido Nacionalista Cynthya Montes y el ex legislador Santiago Gastañadui.

(Video: Canal N)

"Es una expresión de la militancia. Se había coordinado con la familia, pero tras esta expresión de la militancia, la familia ha decidido no recibir la visita. No podemos trasgredir la voluntad de la familia", señaló el congresista Javier Velásquez Quesquén.

Al respecto, Mulder relató que dijo a Humala que la familia de Alan García "no deseaba recibir las condolencias". "Le agradecimos el gesto y se retiró", indicó.

(Video: Canal N)

A su turno, Alberto Otárola, abogado y ex ministro de Humala, lamentó lo ocurrido.

"Alan y Ollanta se reunieron algunas veces. Yo organicé dos de esas reuniones. Alan siempre estuvo a la altura de sus obligaciones, como el lider que fue. Hoy, pocas personas impidieron el homenaje de un ex presidente a otro. Lamentable. Descanse en paz presidente García", escribió en su cuenta de Twitter.

García Pérez, quien estaba a punto de ser detenido por la policía debido a una orden del juez, se disparó en la cabeza en su habitación, según confirmó su secretario personal, Ricardo Pineda.