Alan García: "Nunca he pedido dinero ni vendido obras públicas"​

El ex presidente Alan García reiteró que nunca pidió dinero a cambio de obras públicas tras las informaciones periodísticas según las cuales Luis Nava, quien fue secretario general de la Presidencia durante su segundo gobierno, habría recibido transferencias de Odebrecht por más de US$ 4 millones, según documentos del Sector de Operaciones Estructuradas (caja 2).

"Mis compañeros pueden tener confianza. Nunca he pedido dinero ni vendido obras públicas. Los que me acusaron fueron los verdaderos corruptos. Yo creo en la historia. Otros se venden, yo no", indicó el ex jefe de Estado.

De los 4 millones de dólares, US$1.3 millón fueron depositados a la “offshore” Ammarin Investment Inc., del ex vicepresidente de Petroperú Miguel Atala Herrera.

Atala había indicado que el dinero que Odebrecht le entregó fue por la compra de un terreno en El Agustino para el proyecto de la línea 1 del metro de Lima. Sin embargo, de acuerdo a información de los servidores del Sector de Operaciones Estructuradas (Caja 2) de la empresa, estos pagos fueron por la carretera Interoceánica Sur.

El ex mandatario dijo que esperará las explicaciones que den su ex secretario general de Presidencia Luis Nava y su hijo, José Antonio Nava, así como de Miguel Atala, sobre la información a la que ha accedido el Ministerio Público que los implica en el presunto pago de coimas de Odebrecht.

"Ante las nuevas denuncias contra los señores Nava (Luis Nava y José Antonio Nava) y (Miguel) Atala, esperaré sus descargos y el interrogatorio y respuestas de Jorge Barata el martes 23 de abril", escribió en su cuenta de Twitter.

Odebrecht brindó información para identificar el seudónimo "Chalán" y "Bandido" que se había utilizado para registrar pagos de más de US$4 millones de coimas en la caja 2.

Ambos sobrenombres, según informó la constructora brasileña, fueron usados para identificar a Luis Nava y su hijo José Antonio Nava respectivamente, a quienes se les habría entregado dinero a través de cuentas offshore usadas por Miguel Atala, ex vicepresidente de Petroperú durante el gobierno de Alan García.

Alan García escribió un segundo mensaje en Twitter para reiterar que él no pidió ningún tipo de pago a cambio de obras públicas.

