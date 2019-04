El Poder Judicial ordenó este martes la detención preliminar por 10 días contra el ex presidente Alan García Pérez, así como contra su ex secretario general de Presidencia, Luis Nava, el ex vicepresidente de Petroperú, Miguel Atala, y sus respectivos hijos (José Antonio Nava y Samir Atala).

La decisión judicial fue autorizada a pedido del fiscal del equipo especial Lava Jato José Domingo Pérez, quien investiga al ex mandatario por los presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y colusión en el marco del Caso Odebrecht.

Específicamente, el líder del Partido Aprista Peruano es investigado por el fiscal Pérez por el Decreto de Urgencia (DU) 032-2009 y los presuntos aportes de Odebrecht a su campaña presidencial del 2006.

El Poder Judicial ya había dictado 18 meses de impedimento de salida del país contra Alan García en noviembre del año pasado. Luego de conocer dicha resolución, el dos veces ex jefe del Estado (1985-1990 y 2006-2011) solicitó asilo diplomático en la Embajada de Uruguay, beneficio que le fue rechazado por el gobierno de dicho país el 3 de diciembre del 2018.

La medida de detención preliminar tiene como objetivo recoger elementos que sirvan como prueba para las pesquisas que efectúa el Ministerio Público.

La orden mantendría detenido al ex mandatario por un período de 10 días (permitido por ley), teniendo en cuenta que la siguiente medida más gravosa es la de prisión preventiva, la misma que permite que una persona sea recluida hasta por 36 meses.