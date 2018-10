Alan García respalda moción de censura a Villanueva anunciada por el Apra

El ex presidente Alan García mostró su respaldo esta tarde a la moción de censura contra el primer ministro César Villanueva, anunciada por la bancada del Apra en el Congreso.

Precisó que "ante la confrontación creciente" los legisladores del Apra actuaron correctamente al presentar una medida de esta naturaleza y remarcó que a su partido "no lo atemorizan las bravatas del gobierno".

"Ante el desorden, el abuso y la confrontación crecientes, muy bien la censura al primer ministro planteada por los congresistas del Apra. Al partido del pueblo no lo atemorizan las bravatas del Gobierno", escribió en su cuenta de Twitter.

Como se recuerda, la Cédula Parlamentaria Aprista anunció este mediodía que ha decidido promover una moción de censura contra el primer ministro César Villanueva, a quien acusan de haber mentido respecto a la fecha cuando el Gobierno tomó conocimiento de la fuga del ex juez supremo César Hinostroza, quien fue capturado este viernes.

"La Célula Parlamentaria Aprista cree que dada la situación de ingobernabilidad a la que estamos llegando, el Congreso de la República debe censurar al presidente del Consejo de Ministros, para lo cual hemos preparado un borrador que esperamos presentar hoy o el lunes a más tardar", señaló Mauricio Mulder, vocero de dicha agrupación.

Su colega Jorge Del Castillo manifestó que lo importante es que el Gobierno no le mienta al país y cambie de versión. Dijo esperar que otras bancadas se sumen al pedido.

"Lo importante es que el Perú tenga la claridad que el Gobierno no le miente, que no está pasando gato por liebre cambiando de versión, porque no es el único tema. Hemos tomado esta decisión y espero que otras bancadas se sumen", explicó.