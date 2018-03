El ex presidente Alan García afirmó que siempre estará dispuesto a responder por sus actos y remarcó que él no ha recibido ni “un centavo” de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de favorecerla en la adjudicación de obras.

García Pérez aseguró ello, luego de la declaración que dio Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en Perú, a fiscales peruanos. De acuerdo con fuentes de El Comercio, Barata detalló que aportó US$200.000 para la campaña del 2006 de Alan García, a través de Luis Alva Castro, ex ministro aprista.

“Yo respondo por mis actos, por mis hechos y por mi vida. Estoy dispuesto en todo momento a responder ante cualquier foro y pregunta. Quiero reiterar que lo que viene repitiendo durante dos años contra esa campaña infame, es cierto, no he recibido un centavo, no he hecho mal uso del Gobierno para enriquecerme personalmente como otros”, dijo Alan García en un video difundido este jueves.

En ese contexto, el ex presidente protestó por la campaña "infame" que se ha desatado durante "dos años" contra él. “Acusándome de haber usado el gobierno para favorecer a la empresa Odebrecht y recibir millones de dólares en cuentas ‘offshore’ fuera del Perú o en líquido en el país”, acotó.

“Esto, que sí cometieron otros gobernantes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala o el ex ministro Pedro Pablo Kuczynski, es absolutamente falso en mi caso”, añadió.

Incluso, Alan García se mostró confiado en que la declaración de ayer de Jorge Barata lo desvincula de las acusaciones realizadas debido a que no ha hecho alguna referencia directa hacia él.

“[Barata] No ha hecho ninguna referencia directa a mí, no ha dicho en ningún momento que le pedí o que recibí algún dinero de Odebrecht, simplemente ha mencionado un supuesto aporte a otra persona”, consideró García.

