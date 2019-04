Sala evalúa apelaciones de Luis Nava y Miguel Atala [EN VIVO]

El Poder Judicial continúa hoy con la evaluación de las apelaciones a la orden de detención preliminar por 10 días contra Luis Nava Guibert, secretario de la Presidencia de la República durante el segundo gobierno de Alan García; y Miguel Atala, ex vicepresidente de Petro-Perú. Ambos son investigados por el presunto delito de lavado de activos.

La audiencia está a cargo de la Primera Sala de Apelaciones, que también revisó los recursos presentados por los abogados del empresario Samir Atala Nemi y los ex funcionarios Luis Menacho, Oswaldo Plasencia y Raúl Torres, todos ellos con orden de detención preliminar.

En la audiencia del lunes, Cinthya Yanelli, defensora de Nava Guibert, indicó que el cargo de su patrocinado no le permitía interferir en la licitaciones del Estado.

Kelly Montenegro, abogada de Atala Herrera y Atala Nemi, aseguró que los US$1,2 millones que se hallaron en cuentas de sus patrocinados en Andorra fueron parte del pago de una deuda que le tenía un consorcio.

Durante la audiencia de ayer, el abogado y ex ministro Aurelio Pastor, defensor de Oswaldo Plasencia, manifestó que este último no fue sindicado ni mencionado por el ex director de Odebrecht en el Perú Jorge Barata.

En tanto, Gladys Grados, defensa de Raúl Torres, aseguró que la designación de su cliente como director de Provías Nacional no fue parte de un acuerdo colusorio.

Sin embargo, el fiscal superior Hernán Mendoza insistió en que todos los investigados conformarían una organización criminal que se coludió para beneficiar a la empresa Odebrecht con las licitaciones de proyectos estatales.