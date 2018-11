El ex presidente Alan García arribó aproximadamente a las 9:10 a.m. a la sede del Ministerio Público en la avenida Abancay, centro de Lima, para ser interrogado por el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez Gómez. Ello como parte de la investigación que le sigue por la adjudicación de la línea 1 del metro de Lima (tramos 1 y 2) a la empresa Odebrecht.

-Arribo a Lima-

Alan García llegó de España pocos minutos después de las 6 a. m. y se retiró del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez sin declarar ante la prensa.

Aproximadamente a las 9:10 a.m., García Pérez llegó a la sede fiscal en la avenida Abancay. Estuvo acompañado de varios simpatizantes que expresaban arengas a su favor. Se pudo apreciar la presencia de la ex congresista aprista Mercedes Cabanillas. Ni el ex presidente ni la también ex ministra declararon a la prensa.

—Detalles del caso—

El ex presidente deberá acudir al despacho fiscal a las 10 de la mañana.

Esta es la segunda vez que Pérez Gómez cita al ex mandatario. En esta oportunidad es para que amplíe su versión sobre los procedimientos y responsabilidades en la adjudicación de la obra durante su segundo gobierno.

La fiscalía investiga la licitación de la línea 1 del metro de Lima, así como la emisión del Decreto de Urgencia 032-2009, que declaraba de necesidad pública la ejecución y puesta en marcha de este servicio de transporte.

Dicha norma, según la fiscalía, se habría emitido luego de un presunto acuerdo entre García Pérez y el ex directivo de Odebrecht en el Perú Jorge Barata.

Esta investigación, entre otras, la inició el Equipo Especial de la fiscalía para el Caso Lava Jato luego de que la empresa Odebrecht declarara haber pagado US$24 millones en sobornos a diversos funcionarios públicos de nuestro país a cambio de obtener beneficios en las licitaciones de obras públicas.

En el caso del metro de Lima, la fiscalía tiene como base el hallazgo de documentación que probarían que la empresa Odebrecht habría pagado cerca de US$8 millones a cambio de la adjudicación de esta obra.

—Confirma presencia—

Según el abogado Erasmo Reyna, defensa legal de García Pérez, el ex presidente acudirá a la diligencia a la que ha sido convocado.

Reyna informó que en este caso ya declaró el ex viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba.

“Sin entrar en detalles, porque es una diligencia en reserva; sí puedo mencionar que nada ilícito ha mencionado respecto al ex presidente García”, dijo.

Aseveró que no hay ningún temor de parte de su patrocinado de que exista algún colaborador eficaz como en la investigación seguida a la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori.

“No hay una colaboración eficaz ni testigos protegidos. Jorge Cuba ha comenzado a dar su testimonio en el que hemos participado. Así que no hay temor”, reiteró.

El 31 de marzo del 2017, García Pérez fue incluido en esta investigación por el presunto delito de tráfico de influencias.

Hasta el momento, han declarado ante la fiscalía ex ministros de Estado, personal de Palacio de Gobierno y el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, entre otras personas que estuvieron implicadas con esta obra.

