Alan García: ¿cuáles son los escenarios para el Partido Aprista?

El suicidio del ex presidente Alan García ha dejado una gran incertidumbre respecto al futuro del Partido Aprista. Con una serie de pugnas internas, el partido de la estrella estaba a la espera de realizar un congreso nacional donde puedan elegir a sus nuevos dirigentes y poder empezar a perfilarse para el 2021.

Este Diario entrevistó a los analistas Mabel Huertas y Pedro Tenorio sobre los escenarios políticos para el Partido Aprista. Ambos coinciden en que la reestructuración partidaria es una meta a mediano y largo plazo. A falta de dos años para los comicios del 2021, ¿una pausa electoral puede ser viable en la Casa del Pueblo?

-Mabel Huertas, periodista y socia de la consultora política 50+1-

¿Cómo queda Apra después de la muerte de Alan García?

El discurso aprista ha ido en la línea de que se trató de un acto digno y de honor, lo cual quiere decir que la muerte de Alan García puede unir al partido que estaba dividido entre los que se alejaban y los que aún se mantenían al lado de su líder. Este último, un grupo más pequeño. Alan García, de alguna u otra manera, va a convertirse en una leyenda, otra imagen a la cual venerar después de Víctor Raúl Haya de la Torre. Una figura que los pueda unificar e impregnar en la militancia el espíritu del partido. Siempre se ha especulado de que el Apra sin Alan García no tiene ningún liderazgo y ahora veremos si eso se cumple. Porque en también puede pasar que se acentúen las pugnas internas por en busca de ese liderazgo.

¿Existe algún nuevo liderazgo que pueda toma las riendas del partido?

No podría identificar a nadie de la antigua camada. La imagen de Alan García y el Apra estaban venida a menos en las encuestas. La muerte de García puede unificar o puede dividir. Las nuevas generaciones no tienen ningún pasivo y puedan querer surgir y hacerse notar. Entre esos jóvenes, Evelin Orcón está a pie del cañon y era gente de Alan García. Tienen la opción de unirse bajo imagen legendaria de Alan García o que la facción que renegaba de García pida borrón y cuenta nueva. Los actuales congresistas, que no van a la reelección, son buenos actores de reparto pero no los veo como protagonistas.

¿Puede reestructurarse el Apra con miras al 2021?

Va a tomar buen tiempo recomponerse. Es incierta la situación para el Apra. Necesita figuras nuevas ahora que no habrá reelección parlamentaria. En ese contexto queda por definir si están pensando en un futuro en la política activa donde van a tener que dejar que las figuras jóvenes se luzcan bajo la figura de Alan García.

En ese contexto ¿cabe la posibilidad de que se tomen una pausa electoral en el 2021?

Pueden presentar la plancha de congresistas y no un candidato presidencial. El problema, más allá de la muerte de García, es que las opciones del Apra no eran esperanzadoras. Es buen momento para reestructura el partido. En ese sentido, entre el deber ser y el ser, deberían tomarse esa pausa. Es un gran partido, organizado y activo, pero bajo el ala de García no podía ser, no podían salir nuevos liderazgos. Pasó con Enrique Cornejo, quien tuvo algo de éxito como candidato a la municipalidad se de Lima y se iba perfilando t se dieron problemas internos

-Pedro Tenorio, periodista y analista político-

¿Cómo queda Apra después de la muerte de Alan García?

Queda abocada a crear una figura política tratando de alejarla en lo posible de estas investigaciones y responsabilidades que se derivan del caso Lava Jato en Perú. El partido se ha decantado en esa línea de argumentación. El primer plano del discurso es que se trata de un líder que fue dos veces presidente del Perú y ahora es victima de las instancias judiciales. Ya vemos una narrativa, donde no van a ingresar a las interioridades del caso Lava Jayo sino que inician una especie de “martirología”. Y con eso intentar motivar a la militancia. Muchos dirigentes con poca circulación en los últimos años han aparecido con el mismo discurso.

¿Existe algún nuevo liderazgo que pueda toma las riendas del partido?

Hay algunos dirigentes pero es muy prematuro porque el Apra está en proceso que donde no se decantaba de manera decisiva por una renovación. Sentían que quitaban fuerza a Alan García en el proceso que estaba atravesando. Por eso es que comenzaron a decir que todas las investigaciones fiscales buscaban impedir una nueva candidatura de su líder, no querían aparentar de que una reestructuración partidaria era un quite de respaldo a lo que García representaba. Los rostros de esta nueva etapa eran muchos ex ministros como Nidia Vílchez. Ahora la prioridad no viene por mostrar nueva camada sino por levantar a García como víctima del sistema judicial, se va destacar el rol que cumplió en la política durante los últimos 40 años y los legados de sus dos mandatos presidenciales. Pero el proceso Lava Jato va a continuar y vamos a tener revelaciones que, con pruebas objetivas, pueden significar enjuiciamiento de militantes o no que estuvieron cerca de Alan García. Eso también afectará al partido. Romper con eso será una tarea a mediano y largo plazo.

¿Puede reestructurarse el Apra con miras al 2021?

Le queda un camino complicado como toda organización salpicada por Lava Jato. Las encuestas han recogido la respuesta de la población respecto a García y no era positivo. Ahora sin García, el Apra tendrá su heredero pero está lejos de encontrar una buena posición. Y no ha tenido posición destacada en las elecciones subnacionales, además de que le será difícil salir de la crisis interna por la que atravesaban. El no tener liderazgo complica la situación. La respuesta electoral ha sido evidente en los 80 con el Apra y en el 2000 con el fujimorismo, siempre que hay vinculación directa con la corrupción. Para tener continuidad, un partido requiere nuevos liderazgos y acercamiento distinto a la población. Y eso no lo hemos visto, ni lo vamos a ver en buen tiempo. En la última elección presidencial tuvieron que ir en alianza electoral y no tenia el pasivo que hoy afrontan con el caso Lava Jato.

En ese contexto ¿cabe la posibilidad de que se tomen una pausa electoral en el 2021?

Eso es algo que no creo que vayan a realizar. Cabe que desarrollen un discurso político y se enfatice una imagen de sacrificio respecto a su líder político, lo cual supone generar una ola de simpatía que tendría que traducirse en respaldo político. Pero es especular cuando están en su hora mas difícil. Guardando las distancias, cuando murió Víctor Raúl Haya de la Torre existían varios liderazgos listos para tomar la posta como Armando Villanueva o Andrés Towsend. Pero en ese entonces sabían que la muerte de Haya era una posibilidad. En el caso de García, siendo un liderazgo omnipotente en el Apra, nadie estaba preparado para lo que pasó y eso genera incertidumbre interna que van a tener que procesar. Esto días vamos a ver unión, emotividad, pero una vez que tengan que abrir el espacio político propio frente a las investigaciones contra el partido, vamos a ver qué liderazgos se construyen.