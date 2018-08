¿Alan García volverá a dirigir el Apra?

Luego de pasar más de dos años apartado de la militancia activa en el Apra, el ex presidente Alan García volvió a aparecer en un actividad partidaria en la cual aseguró que regresaba porque no quería dejar que su agrupación se siga viendo afectado por "conflictos internos".

En un evento que se llevó a cabo en La Molina este 25 de agosto, Alan García dio un discurso ante un pequeño grupo de colegas apristas para explicar los motivos que le pusieron fin a sus vacaciones partidarias.

"Yo observo, miro, escruto, los conozco, conozco sus conflictos, sus pequeñeces, sus odios [...] Por eso vuelvo. ¿Cómo vamos a dejar que la obra de Haya de la Torre se reduzca? Hay que morir en el intento", se le escucha decir a Alan García en un video del evento.

En medio de convocatorias para que los jóvenes del Apra también se sumen a la labor partidaria ante la crisis que afronta el partido, actualmente sin dirigencia por decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el ex mandatario lanzó críticas directas a los ex ministros Javier Barreda (Trabajo) y Abel Salinas (Salud).

"Yo rechazo siempre el quejido, la quejumbre, el lastimero que viene a decirme mira lo que dicen [...] Ese espíritu derrotista, acobardado, no debemos aceptarlo en el partido. Aquí no queremos (a quienes) aceptan ministerios de cualquier usurpador como (Pedro Pablo) Kuczynski que negocia indultos y negocia compras de votos", comentó Alan García.

"No hay cosa que me haya avergonzado más que dos felones pudieran decir 'Me vendo por un ministerio ante un gobierno que está deshaciéndose'. Eso no lo podemos tolerar nunca", añadió.

Alan García también aprovechó para comentar la situación política actual y señaló que el actual presidente, Martín Vizcarra, puede contar con la legalidad para ocupar el cargo, pero no la legitimidad de los votos.

"Cuidado que, como no tiene (la legitimidad) puede ser que como aprendiz de brujo abra la caja de Pandora y se produzca un desorden generalizado. De repente el referéndum termina siendo uno para que usted se vaya, o para que haya una asamblea constituyente", advirtió el ex presidente en referencia a Martín Vizcarra.

- Un cambio en tres días -

Tres días antes de este evento partidario, Alan García estaba encabezando una mesa de debate en la cual tuvo como invitados a los congresistas Úrsula Letona (Fuerza Popular), Jorge del Castillo (Apra) y Juan Sheput (Peruanos por el Kambio). El objetivo era escuchar sus opiniones sobre los proyectos de reforma constitucional para el referéndum.

Entre las participaciones de los parlamentarios, Alan García no titubeó en señalar, en reiteradas ocasiones, que su opinión sobre estas materias no era relevante por encontrarse apartado de la vida política.

"Por mi parte, como director del Instituto (de Gobierno y Gestión Pública) y ajeno a la política partidaria y, los subrayo una vez más, ajeno a la vida política, me limito a señalar algunos temas", dijo Alan García en esta presentación realizada el 22 de agosto.

"No voy a decir cuál es mi opinión en ninguno de los tres temas, porque es lo que menos interesa, menos viniendo de un ajeno a la vida política", reiteró, para luego efectivamente decir cuál era su opinión sobre los asuntos del debate.

Tres días después, acudiría a la casa de La Molina para anunciar su regreso a la militancia activa.

- Evento en La Molina -

Consultado sobre la participación de Alan García en este evento partidario, el congresista Javier Velásquez Quesquén (Apra) aseguró que se trató solo de una actividad para reestructurar el comando de acción del Apra en La Molina.

"Aunque Alan García se haya apartado de la presidencia del Apra, no va a dejar de seguir haciendo política. Tenemos que ponernos al servicio del partido para reorganizarlo, sin pensar en candidaturas presidenciales ni nada", dijo a El Comercio el congresista.

Velásquez Quesquén recordó que Alan García no puede estar regresando a ningún tipo de dirigencia porque las elecciones internas del Apra fueron anuladas por el JNE.

"No tiene ningún cargo jerárquico (Alan García). No hay cargo porque fueron desconocidas las elecciones, pero no necesita tener un cargo para que igual lo reconozcamos como un líder importante [...] No necesita un certificado del JNE par que miles de apristas lo reconozcamos como líder y presidente", añadió el parlamentario.

Cabe recordar que las elecciones internas más recientes del Apra fueron en julio del 2017. Ahí, se eligió como presidente del partido a Alan García, cargo al cual renunció en cuestión de horas, y se eligió a Elías Rodríguez y Benigno Chirinos como primer y segundo secretario general. Sin embargo, el JNE anuló el proceso por diversas irregularidades.