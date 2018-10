Alberto Beingolea agradeció el cariño de los limeños en la campaña

El candidato del Partido Popular Cristiano para la alcaldía de Lima, Alberto Beingolea, inició su jornada en el día de las elecciones municipales y regionales 2018 con un desayuno familiar en su casa en San Isidro, desde donde agradeció el respaldo que recibió a lo largo de la campaña.

"Quiero agradecer mucho el cariño de la gente, que se expresa siempre en el Perú a través de la comida", comentó el postulante a la Municipalidad de Lima.

También hizo una invocación: "Que la gente entienda que hasta el ultimo instante hay que defender con firmeza las convicciones y no pensar que se puede votar en lo que hizo una encuesta o un medio".

De otro lado, entre risas, reconoció que subió un poco de peso a pesar de todo el trabajo que realizó a lo largo de la campaña al recorrer Lima.

"Recordé la campaña pasada que hice para el Congreso y me dije que iba a caminar todo Lima, he recorrido toda la ciudad y por eso dije que iba a bajar de peso. Mentira. He comido en cada esquina [...] Es una subida de peso producto del cariño de la gente", comentó Alberto Beingolea a América Televisión.

Alberto Beingolea acudirá a votar a la Institución Educativa Emblemática Alfonso Ugarte, en San Isidro.