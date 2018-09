Alberto Beingolea: “Nosotros tenemos que evitar que se cometa el delito”

Alberto Beingolea afirma que toma con tranquilidad su leve ascenso en la última encuesta de Datum (de 2% a 3,3%), y da alcances sobre las medidas que implementará para conseguir, como ha ofrecido, una Lima feliz.

—¿Cómo conseguiría la felicidad para nuestra capital en caso lo elijan alcalde?

Para tener una Lima feliz es indispensable tener algunas condiciones que hoy no tenemos. Por ejemplo, seguridad y tener un transporte más fluido donde no pierdas tiempo y puedas pasar más tiempo con tu familia.

—¿Qué haría concretamente para evitar que los limeños pasen de dos a cuatro horas diarias en el transporte público?

Hay medidas que tenemos a corto, mediano y largo plazo.

—Mencione las de corto plazo.

Se piensa en función del chofer, pero la mayoría de limeños no tiene auto, son peatones. En Lima casi no hay veredas, necesitamos hacerlas. Hay que hacer una ciudad amable para el caminante y para motivar que aquellos que tienen vehículo no lo saquen para distancias cortas. Además, en cien días vamos a tener integradas las ciclovías de Lima.

—¿Y qué solución le puede dar al vecino que vive en San Juan de Lurigancho y demora más de dos horas en llegar a su centro de trabajo en Surquillo?

Las respuestas fáciles no las tengo, no existen. Las respuestas son más integrales. La cereza de la torta es la que tiene que ver con educación vial. Vamos a ordenar el tránsito de inmediato con mejores choferes. Hemos propuesto un programa para los primeros cien días de gobierno en 112 vías para hacer tareas de educación vial.

—¿Qué haría en los primeros días para empezar a mejorar la seguridad?

Con programas para evitar que se cometa el delito porque eso tenemos que hacer. Gracias al INPE hoy tenemos información muy precisa de dónde está la población vulnerable que podría llegar a la criminalidad. Con esa información vamos a hacer programas muy agresivos de educación, deporte y oportunidades laborales.

—¿Cómo toma su ligero ascenso en las encuestas?

Con la mayor tranquilidad. Para mí el termómetro real está en la calle, donde lo que yo veo es muy distinto a lo que se ve en los números. Todavía hay un altísimo porcentaje de gente que aún no toma una decisión.

—Esta campaña municipal ha sido tildada de fría y atípica. ¿En retrospectiva cree que fue un error que en su momento, por ejemplo, hablara usted del Mundial y no de su candidatura?

No creo que fue un error, yo creo que fue una cosa absolutamente natural. El Perú es un país futbolero y no iba a un campeonato mundial después de 36 años. En esos días el país iba a estar en modo Mundial. Y luego salió el tema de los audios.

—¿Con qué recursos está financiando su campaña?

Hemos hecho dos cocteles y dos comidas. Debemos haber recaudado unos 40 mil soles en cada uno.

—Su contendor Manuel Velarde ha dicho que una de sus primeras medidas anticorrupción será investigar la gestión de Luis Castañeda. ¿Usted también lo hará de llegar a la alcaldía?

Todo el eje de mi discurso gira en torno a la lucha anticorrupción. Absolutamente. Por supuesto que habrá investigación. Ahora, no caeré en el error de la administración [de Susana] Villarán que se pasó cuatro años con investigaciones que no llegaron a ninguna parte. Eso tampoco. Me interesa resolver los problemas de Lima y entrando lo primero que habrá es una auditoría porque es más que evidente que hay muchas cosas por investigar. De la primera administración quedaron un montón de cosas, pese a las cuales lo eligieron nuevamente.