Alberto Beingolea: "Yo le creo a Lourdes Flores, pero se tiene que investigar"

El ex congresista y presidente del PPC, Alberto Beingolea, señaló que su partido, “un barco que estaba navegando bien”, se ha visto afectado por la delación de Raymundo Trindade Serra, ex gerente de Relaciones Institucionales de Odebrecht, que compromete a su ex candidata presidencial Lourdes Flores Nano. Agregó que su agrupación “está limpia”.

— Marcelo Odebrecht afirmó que su empresa apoyó a “todos los candidatos” y “a todos los partidos”. ¿El PPC está incluido?

No, para empezar debo decir que yo no conozco a este señor ni a ninguno de los que hayan trabajado con él. Esta declaración [de Marcelo Odebrecht] es genérica, me parece irresponsable, porque creo que lo que corresponde es que puntualice a quiénes se refiere. Estamos sin duda frente al gran corruptor de América Latina, uno de los grandes culpables de que la democracia en la región se esté derrumbando, pero en fin, que acuse todo lo que tenga que acusar. Cuando llegué [a la presidencia del PPC] pedí que me enseñen todas las cuentas. En base a lo revisado, el PPC está limpio no solo de Odebrecht sino de cualquier irregularidad.

— Raymundo Trindade Serra, ex gerente de Relaciones Institucionales de Odebrecht, afirmó que la constructora aportó US$200 mil a la campaña de Lourdes Flores Nano a la Alcaldía de Lima. ¿De qué manera afecta al PPC esta denuncia?

La afectación se va a dar en la medida de que se siga repitiendo algo que no es exacto. Lo que ha dicho el señor Trindade Serra es que él le dio US$200 mil a Horacio Cánepa para la campaña del PPC. ¿Dónde está esa plata? Eso es una cosa que no se sabe, en todo caso vuelvo y repito que el PPC no recibió ni un sol. En sus registros contables no aparece nada.

— Lourdes Flores reconoció que supo en el 2017 que Odebrecht le entregó dinero a Cánepa. ¿Usted también lo sabía?

No, [en ese momento] me enteré de que [Jorge] Barata había dado declaraciones donde exculpaba absolutamente al PPC y que Cánepa estaría tratando de buscar ser colaborador eficaz para decir que Odebrecht habría aportado dinero al partido. Recién me he enterado de los otros detalles.

— ¿Fue un error de Flores Nano no denunciar a Cánepa en ese momento? ¿Por qué lo ocultó?

Tendría que preguntárselo a ello […] Yo hubiera salido a la prensa [a denunciar a Cánepa], cada uno tiene sus decisiones.

— Usted afirma que el dinero de Odebrecht no ingresó al PPC, pero sí usaron encuestas que fueron pagadas por Cánepa…

Lourdes Flores ha dicho que ha sido un error no haberle preguntado a Horacio Cánepa si esa plata [con la que pagó las encuestas] salió de su bolsillo o de otra fuente. Ha sido un error no pedirle la rendición de cuentas. En la campaña que yo acabo de terminar [a la Alcaldía de Lima], mis cuentas están rendidas hasta el último centavo. Entonces, me pongo en los zapatos [de Lourdes Flores] y digo: “¡Qué error, tuviste que haberlo llamado y pedirle que firme un documento!”, pero no se hizo […]. La plata tiene que transparentarse siempre y si alguna persona viene generosamente a darte dinero, que lo firme, y si no es capaz de firmar [un recibo de aporte], que no lo dé.

— Flores Nano dice que Cánepa fue quien solicitó el dinero a Odebrecht. Sin embargo, Trindade Serra indica que fue ella la que pide respaldo financiero a su campaña. ¿Por qué el brasileño mentiría poniendo en riesgo su situación legal?

No lo sé. Lourdes Flores dice que no pidió [el aporte], Trindade Serra dice que ella sí lo pidió y el otro que estuvo en la mesa es Jorge Barata, quien afirma que no se acuerda. Si tú me preguntas: ¿Lourdes Flores dice esto, le cree? Yo sí le creo, es una persona honesta. Sin embargo se tiene que investigar. Estamos frente a una situación bien delicada, entonces se tiene que investigar.

— Si el Ministerio Público le abre una investigación preliminar, ¿Lourdes Flores debe pedir una licencia de su militancia, tras la delación Trindade Serra?

Por una investigación preliminar, ante unos sucesos donde ella sostiene su inocencia, es una posibilidad.

— ¿Qué Lourdes Flores la mantenga activa en este contexto no afecta al PPC?

Estamos frente a una persona que sostiene su inocencia. ¿Frente a esto vamos a caer en una cacería de brujas? […] La licencia la pide la persona, no existe ningún artículo en el estatuto del PPC que me faculte como presidente a que yo le dé una licencia. Si Lourdes Flores considera que tiene que pedir licencia, la pedirá y yo se la aceptaré de inmediato, y si considera que no, pues no y punto.

— De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Cánepa aportó al PPC S/101.974 entre el 2006 y el 2016. ¿Auditarán esas donaciones?

Le voy a pedir a la comisión de contabilidad que haga una presentación sobre aportes que puedan ser sospechosos, aportes que sean elevados. Yo he revisado las cuentas y no he encontrado ninguna irregularidad en el PPC. Hallé que Cánepa donó S/100 mil [en el lapso de 10 años] y no me ha parecido extraño, porque Cánepa se movía por el partido como un millonario […]. Si una persona con dinero te dice: “Yo pongo la plata”, tú le dices: “Gracias, yo pongo la chamba”.

— ¿Usted quiso postular a la Presidencia de la República en el 2016?

En el 2015 se desata un tema serio en el partido porque Lourdes Flores anuncia que ella no iba a ser la candidata presidencial. Y naturalmente la gente volteó a mirar a los congresistas, que entonces éramos cuatro, y al presidente del partido, que era Raúl Castro […] Y sí, lo evalúe, [y] es que presentada esta situación hubiese sido una irresponsabilidad si no lo evaluaba. Entonces, en ese momento yo digo que si se diera el caso, yo asumía la responsabilidad.

— ¿Odebrecht financió, como indica el aspirante a colaborador, una encuesta para medir la intención de voto que tenía usted?

Eso es cierto. Un [aspirante] a colaborador eficaz, que es Horacio Cánepa, dice que se hizo una encuesta para financiarme a mí. Si así fuese, me acabo de enterar. Yo no tenía poder en el partido, lo controlaba férreamente Raúl Castro. Yo era un congresista que no pisaba el local del partido. Y quien ha denunciado eso [Cánepa], no me quiere ni un poquito. Su acusación no tiene ningún sentido.

— Trindade Serra también señaló que Odebrecht aportó a la campaña del ex congresista Juan Carlos Eguren, quien firmó el informe que indicó que no hubo irregularidades en la concesión de la carretera Interoceánica…

Le he pedido [explicaciones a Eguren], tengo acá su descargo [muestra su celular], en todo caso le corresponde a él hacer sus descargos de manera pública. Soy el presidente del PPC, me corresponde defender al PPC, hasta el momento han sido imputadas tres personas: Lourdes Flores, Hildebrando Tapia y Juan Carlos Eguren, ellos tienen que responder. En el PPC no blindamos a nadie, no cubrimos a nadie. En el PPC creemos que lo que corresponde cuando estás en política y alguien te acusa, es contestar. Lourdes Flores está en ese camino, lo primero que hizo fue salir a dar la cara, Tapia y Eguren deben hacer lo mismo.

— Eguren presentó una norma, durante el gobierno de Humala, para regular el nombramiento de árbitros. Expertos advirtieron que esa iniciativa beneficiaba a Cánepa…

Yo me di cuenta de que esta norma era irregular, por decir lo menos, y salí con lanza y espada a luchar en su contra y la voltee cuando había un dictamen. Yo no firmé el proyecto y a raíz de eso el coordinador parlamentario de la Cámara de Comercio de Lima me busca y me explica que sacaron de su lista de árbitros a Cánepa. Entonces, me quedó claro que esa norma era con nombre propio […]. El arbitraje es la administración de la justicia privada, en el sector privado uno tiene derecho a decidir con quién va a contratar y con quién no.

— ¿Lourdes Flores continuará siendo la personera legal del PPC?

No, a Lourdes Flores la nombré yo como personera legal del partido. Teníamos la urgencia de contar con una personera legal de prestigio, porque el partido estaba destruido, no teníamos ninguna autoridad inscrita en el Jurado Nacional de Elecciones. Ella, durante el 2018, se ha encargo de mantener nuestras inscripciones. Agradeciéndole por lo que ha hecho por el partido, en este momento le corresponde a Lourdes encargarse de su defensa. En los próximos días debemos estar nombrando a un nuevo personero legal.

— Luis Bedoya Reyes, el fundador de su partido, ha considerado que Lourdes Flores es sucesora en el PPC. ¿Es Flores Nano una opción del PPC a la presidencia?

[Hace un largo silencio] Lourdes Flores hoy tiene que pensar en contestar las imputaciones que se le están haciendo. Conociéndola, yo confío en que lo va a hacer bien; es más, ya lo está haciendo y creo que lo responsable para quienes la queremos es dejar que ella se preocupe ahora por eso. Ella ha dicho muchas veces que ya no será candidata a la presidencia; sin embargo, no tengo una bola de cristal y no sé qué pueda ocurrir en el futuro.

— ¿El PPC irá con candidato propio en las elecciones del 2021? ¿Quién?

Me lo propongo, es algo que siempre he defendido. Esto que está ocurriendo [la acusación de aportes de Odebrecht], no te lo voy a negar, no está disparando dentro de un barco que estaba navegando bien. El 2018 fue un año duro, porque nos hemos dedicado a reconstruir un partido que estaba en ruinas, que había sido dejado en ruinas políticas, morales y económicas. El partido lo destruyó Raúl Castro persiguiendo, como dijo Bedoya, un proyecto personal e ilusorio.

— ¿La vinculación con Odebrecht los golpea?

Si no nos preocupamos, sí; por eso es que me preocupa tanto que haya personas ajenas al partido que se permitan pasar por plazas y parques, sin respetar si quiera los 100 años de Bedoya, tirando basura […]. Si alguna persona del PPC está imputada, que responda, el PPC no tiene ahí nada qué hacer.