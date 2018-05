Alberto Beingolea: “Le toca a Lima administrar su educación”

Antes de iniciar la entrevista, el candidato a la Alcaldía de Lima por el PPC Alberto Beingolea dice que no podrá brindar al detalle su plan de gobierno debido a que aún faltan afinar algunos ápices. Solo dará algunas luces en forma general. Según refiere, existe en el municipio el dinero para solucionar problemas como el tráfico y la seguridad ciudadana en Lima, “pero no se hace por la corrupción”. Se detiene en educación y salud y anuncia que buscará administrar estos sectores en Lima, ante los escasos resultados.

— No puede ahondar en su plan de gobierno, ¿pero cuál será su eje principal?

Queremos una Lima que sea feliz. Vivimos en una ciudad triste, que producto de la velocidad ha caído en una suerte de deformación y cree que se debe mejorar el PBI y tener más ingresos. Está bien, pero ese no es el motivo final.

— La municipalización de la educación fracasó en el 2012, ¿cómo busca llegar a administrar este sector?

Hablo de regionalización. La Ley de Descentralización dice que la educación y la salud es una facultad de los gobiernos regionales y deben ser transferidas. Se trata de que pasen a Lima las funciones administrativas, no las normativas ni de currículo, eso es competencia nacional.

— ¿Por qué salud y educación mejorarían estando dentro de la municipalidad y no del Gobierno?

Me queda claro que no tienen los niveles que deberían tener. Y si la ley dice que soy responsable de eso, pues entonces quiero asumirla. Es un tema de responsabilidad.

— Pero también es un tema de capacidad.

La ley señala que eso le compete a la región Lima. Yo digo ¿está bien la educación en comparación con otras regiones? Moquegua está mejor, Tacna está mejor y Lima está en sexto lugar. Entonces, no es lo que debiera ser, discúlpame, es mi responsabilidad, pásamelo a mí.

— ¿Es pertinente tomar estos problemas tan grandes cuando ya hay otros?

No estoy pensando en que vamos a ganar y al día siguiente administrar esto. En el plan que vamos a presentar hay todo un proyecto que demanda uno o dos años. Necesitamos que se vayan transfiriendo direcciones, hasta que estemos en capacidad de hacerlo. Le toca a Lima asumir esa responsabilidad [de educación y salud].

— ¿Cómo piensa financiar su campaña?

Hablando con honestidad a la población, diciéndole “tenemos estos proyectos y queremos hacer esto”. Somos el PPC, tenemos éxitos que ofrecer. No me verán haciendo una campaña millonaria.

— La ONPE destinará casi S/500 mil al PPC, ¿va a entrar esto para su campaña?

No. Son 400 mil, el resto es lo que se adeuda del 2017. Ojalá hayan decidido darnos más porque lo necesito para capacitaciones, pero para la campaña no.

— Horacio Cánepa, el árbitro que favoreció a Odebrecht, sigue siendo militante del PPC. ¿Por qué?

El tribunal de ética es autónomo. En mi opinión, cualquier persona que esté vinculada a un escándalo de ese tipo no debería estar en el partido.

— Luego de esta denuncia usted anunció una investigación, ¿qué encontraron?

Ninguna cosa por la cual tuviésemos que sentirnos mal. Lo conversamos con las personas que habían tenido que ver, y los números estaban todos claros. No los tengo en este instante, pero mañana los puedo tener.

