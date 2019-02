El presidente del PPC, Alberto Beingolea, reconoció que su partido, “un barco que estaba navegando bien”, se ha visto afectado por la delación de Raymundo Trindade Serra, ex gerente de Relaciones Institucionales de Odebrecht, que compromete a su ex candidata presidencial Lourdes Flores Nano. Agregó que su agrupación “está limpia”.

— Marcelo Odebrecht afirmó que su empresa apoyó a “todos los candidatos” y “a todos los partidos”. ¿El PPC está incluido?

No, para empezar debo decir que yo no conozco a este señor ni a ninguno de los que haya trabajado con él. Esta declaración [de Marcelo Odebrecht] es genérica, me parece irresponsable, porque creo que lo que corresponde es que puntualice a quiénes se refiere. Estamos sin duda frente al gran corruptor de América Latina, uno de los grandes culpables de que la democracia en la región se esté derrumbando, pero en fin, que acuse todo lo que tenga que acusar. Cuando llegué [a la presidencia del PPC] pedí que me enseñen todas las cuentas. En base a lo revisado, el PPC está limpio no solo de Odebrecht sino de cualquier irregularidad.

— Raymundo Trindade Serra, ex gerente de Relaciones Institucionales de Odebrecht, aseguró que la constructora aportó US$200 mil a la campaña de Flores Nano a la alcaldía de Lima. ¿De qué manera afecta al PPC esta denuncia?

La afectación se va a dar en la medida de que se siga repitiendo algo que no es exacto, lo que ha dicho el señor Trindade Serra es que él le dio US$200 mil a Horacio Cánepa para la campaña del PPC. ¿Dónde está esa plata? Eso es una cosa que no se sabe, en todo caso vuelvo y repito que el PPC no recibió ni un sol. En sus registros contables no aparece nada.

— Usted afirma que el dinero de Odebrecht no ingresó al PPC, pero sí usaron encuestas que fueron pagadas por Cánepa…

Lourdes Flores ha dicho que ha sido un error no haberle preguntado a Horacio Cánepa si esa plata [con la que pagó las encuestas] salió de su bolsillo o de otra fuente. Ha sido un error no pedirle la rendición de cuentas. En la campaña que yo acabo de terminar [a la alcaldía de Lima] mis cuentas están rendidas hasta el último centavo. Entonces, me pongo en los zapatos [de Lourdes Flores] y digo “¡qué error, tuviste que haberlo llamado y pedirle que firme un documento!”, pero no se hizo […] La plata tiene que transparentarse siempre y si alguna persona viene generosamente a darte dinero, que lo firme, y si no es capaz de firmar [un recibo de aporte], que no lo dé.

— ¿Lourdes Flores continuará siendo la personera legal del PPC?

No, a Lourdes Flores la nombré yo como personera legal del partido. Teníamos la urgencia de contar con una personera legal de prestigio, porque el partido estaba destruido, no teníamos ninguna autoridad inscrita en el Jurado Nacional de Elecciones. Ella, durante el 2018, se ha encargo de mantener nuestras inscripciones. Agradeciéndole por lo que ha hecho por el partido, en este momento le corresponde a Lourdes encargarse de su defensa. En los próximos días debemos estar nombrando a un nuevo personero legal.

— Luis Bedoya Reyes, el fundador de su partido, ha considerado que Lourdes Flores es sucesora en el PPC. ¿Es Flores Nano una opción del PPC a la Presidencia?

[Hace un largo silencio] Lourdes Flores hoy tiene que pensar en contestar las imputaciones que se le están haciendo, conociéndola, yo confío en que lo va a hacer bien, es más, ya lo está haciendo y creo que lo responsable para quienes la queremos es dejar que ella se preocupar ahora por eso. Ella ha dicho muchas veces que ya no será candidata a la Presidencia, sin embargo, no tengo una bola de cristal y no sé qué pueda ocurrir en el futuro.

— ¿El PPC irá con candidato propio en el 2021? ¿Quién?

Me lo propongo, es algo que siempre he defendido. Esto que está ocurriendo [la acusación de aportes de Odebrecht] no te lo voy a negar, no está disparando dentro de un barco que estaba navegando bien. El 2018 fue un año duro, porque nos hemos dedicado a reconstruir un partido que estaba en ruinas, que había sido dejado en ruinas políticas, morales y económicas. El partido lo destruyó Raúl Castro persiguiendo, como dijo Bedoya, un proyecto personal e ilusorio.

— ¿La vinculación con Odebrecht los golpea?

Si no nos preocupamos sí, por eso es que me preocupa tanto que haya personas ajenas al partido que se permitan pasar por plazas y parques, sin respetar si quiera los 100 años de Bedoya, tirando basura […] Si alguna persona del PPC está imputada, que responda, el PPC no tiene ahí nada qué hacer.

