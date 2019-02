Alberto Beingolea: Quien quiera investigar, las puertas del PPC están abiertas

El presidente del Partido Popular Cristinao (PPC), Alberto Beingolea, aseguró que la agrupación tiene una política de “puertas abiertas” para todo tipo de investigación de parte de la fiscalía sobre presuntos aportes ilícitos de la constructora brasilera Odebrecht.



“Yo estoy en mi condición de presidente del PPC y quisiera que esto quede claro. El PPC está limpio, tiene 52 años de historia limpia, tranquila, transparente (…) Quien quiera investigar, [están las] puertas abiertas del partido, como corresponde, lo que quieran. Nada que esconder”, afirmó en entrevista a RPP.

Alberto Beingolea defendió a Lourdes Flores Nano- quien, de acuerdo un aspirante a colaborador eficaz de la fiscalía- solicitó a Odebrecht un aporte de US$200 mil para su campaña municipal del 2010.

El testigo, según informó el programa "Panorama", indicó que la solicitud se realizó en una cena llevada a cabo en la vivienda de Flores Nano, en la que también estuvo Raymundo Trindade Serra, otro alto ejecutivo de Odebrecht.

“Hoy estamos viviendo una etapa en la cual tenemos que ser muy duros contra la corrupción y tenemos que esclarecer las cosas y tampoco dejarnos llevar de las narices por todo. Hoy día cualquier delincuente aparece, te señala y estás hundido”, manifestó Alberto Beingolea.

Además, reconoció que Lourdes Flores “ha dado la cara de inmediato”, luego de que se difundió esta información y ha precisado que no solicitó ni recibió dinero de Odebrecht.

“Su primera respuesta es ‘yo no he pedido, no he recibido’. La respuesta fundamental que dio Lourdes Flores a esa pregunta es que no es verdad y después de tantos años de conocerla, yo le creo”, dijo.

Finalmente, Alberto Beingolea exhortó a todos los militantes del partido que pudieran ser involucrados en esta investigación, a mostrar disposición con el proceso.

“Como presidente del partido invoco a todos los militantes del PPC, si algún día algún militante del PPC es sindicado o acusado, le pido que haga lo mismo [ponerse a disposición]. Yo mismo lo haré”, sostuvo.

"No nos avergüenza Horacio Cánepa"

Por su parte, consultada sobre si la agrupación se avergüenza de haber tenido entre sus filas al abogado Horacio Cánepa, la ex ministra de Justicia Marisol Pérez Tello aseguró que no hay motivos para sentir vergüenza.

“No [nos avergüenza]. En todo caso nos hubiera gustado ser conscientes mucho antes de estos beneficios ilícitos”, dijo.

En declaraciones el último lunes, Lourdes Flores Nano señaló que el colaborador eficaz que la mencionó ante la fiscalía sería Horacio Cánepa, militante del PPC, investigado por presuntamente favorecer a la constructora brasileña en arbitrajes con el Estado Peruano.