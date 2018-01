El congresista no agrupado Alberto de Belaunde se rectificó sobre la postura que mostró hace dos días respecto a apoyar un eventual indulto humanitario al terrorista Abimael Guzmán y aseguró que ya no estaría a favor de esta medida.

El ex legislador oficialista dijo que “gente como Abimael Guzmán” no merece este tipo de gracia por el daño que le ha causado al país. No obstante, inicialmente había asegurado que sí apoyaría un indulto humanitario al cabecilla terrorista, ya que nadie merece morir en la cárcel.

“Si está en estado moribundo y asegurando que tenga toda la seguridad, creo que toda persona [en referencia a Abimael] merece morir en su casa y no en prisión. Pero con todas las medidas extremas de seguridad y asegurando que sea un caso muy grave”, dijo a Canal N.

A raíz de estas declaraciones, el ex regidor del Partido Popular Cristiano (PPC) Jorge Villena se pronunció a través de su cuenta de Twitter para lamentar lo dicho por Alberto de Belaunde.

“Lamentable respuesta de este joven congresista. Esta es la contradicción mas grande de la izquierda, la antigua y la nueva. El doble estándar”, manifestó.



En respuesta, el legislador optó por cambiar su posición inicial y aseguró que, luego de haberlo pensado, ya no apoyaría un posible indulto al sanguinario terrorista.

“Mi reflexión era que el indulto humanitario debe aplicarse a enfermos terminales que la merecen. Me pusieron un ejemplo extremo en el cual no había pensado, ahora ya lo pensé y es clarísimo: gente como Abimael Guzmán son la excepción, no lo merecen por lo brutal de su daño al país”, escribió en su cuenta de Twitter.

Hola Jorge,mi reflexión era que el indulto humanitario debe aplicarse a enfermos terminales que la merecen.Me pusieron ejemplo extremo en el cual no había pensado, ahora ya lo pensé y es clarísimo:gente como A.Guzman son la excepción,NO lo merecen por lo brutal de su daño al país — Alberto de Belaunde 🇵🇪 (@AlbertoBelaunde) 11 de enero de 2018

