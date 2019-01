De Belaunde: “Si Fuerza Popular cambia de actitud, lo reconoceré públicamente”

Es el antifujimorista del momento: provocó la moción de censura a Salaverry y su retiro con sabor a derrota. Alberto de Belaunde nos dice que si Fuerza Popular (FP) cambia de actitud, hará el gesto de caballero que le reclaman.

—¿Fue motivo o pretexto de FP para plantear la censura contra Salaverry?

Pretexto es la palabra adecuada. Era evidente que el fujimorismo estaba en plan de entrampar, no habían ido a la Junta de Portavoces. Hay quienes me han dicho que yo entrampé, pero no había debate, no se podía discutir nada por falta de la firma del señor Tubino.

—¿Qué calculó en segundos? ¿Dejar fluir la indignación a costa de un incidente?

Para empezar, no pensé que iba a generar ese nivel de exaltación en la bancada que habla de rodilleras y traiciones. Cuando me piden el retiro de la palabra digo que no, porque era quitar fuerza al mensaje que quería dar, inspirado en las movilizaciones. Honestamente, no pensé que iban a plantear una moción de censura y denunciarme a Ética, pero así funciona el fujimorismo.

—Luz Salgado le lanzó un guante y usted lo recogió. Le habló de caballerosidad, un concepto patriarcal ajeno a la causa que Ud. defiende.

Me llamó mucho la atención que usase esa palabra. Estaba insinuando que yo no me comportaba como un caballero. Creo que en esas insinuaciones hay...

—¿Homofobia?

No estoy seguro si homofobia, pero hay un subtexto. Pero no he buscado calificarla por ello, no he agraviado a nadie.

—Al honor de la bancada, han dicho.

¡Un agravio colectivo! Lo que hice fue plantear un mensaje que un sector de la ciudadanía trata de transmitirles. Lo que encuentro lamentable de la congresista Salgado es que insinuó que las personas que marchaban eran financiadas por Odebrecht o por Soros. Yo le pediría que retire sus palabras.

—Esperemos que tome ese guante. También dijo que Salaverry le reconoció que incumplió el reglamento.

Eso no ha sido así, yo estaba justo en ese momento conversando con el presidente Salaverry en su oficina y escuchamos esa conferencia de prensa. Él negó que haya reconocido algo así y luego lo puso en un tuit con un tono conciliador.

—Se reunió con él.

El presidente del Congreso ha entendido que no es vocero de una bancada, sino de todos. Si uno lee el reglamento del Congreso hay un elemento discrecional. El presidente puede dar por superado cualquier incidente [los fujimoristas le exigían lo contrario]. Lo interesante es que las demás fuerzas políticas no se han prestado al juego.

—Equiparemos la cancha. Ustedes saben lo que es quedarse sin un líder y andar desconcertados. ¿Eso no lo hace más comprensivo?

Me permite tener más elementos de juicio para evaluar lo que pasa en FP. Llega un momento en que por querer privilegiar lo colectivo se choca con algo muy personal. Y quizá pasa que están pensando que en el 2021 no va a haber reelección. ¿Cómo van a ser recordados mis colegas en el 2021?

—Pasó el incidente. ¿No es hora de un gesto conciliador?

La conciliación –me pongo un poco teológico– implica un propósito de enmienda. Y no he sentido eso en el fujimorismo, hasta hoy no sabemos cuál va a ser la ruta de las acusaciones constitucionales [contra Chávarry].

—Preside la comisión investigadora de abusos sexuales a menores, que fue fruto de una reconsideración fujimorista y un consenso. En resguardo de esa misión, ¿no le corresponde ser conciliador?

Creo en gestos conciliadores. He tenido enfrentamientos ásperos con Daniel Salaverry cuando era vocero fujimorista, pero lo que ha mostrado con su presidencia es ser plural y conciliador.

—Parece que lo van a invitar a la Bancada Liberal.

[Risas] Bancadas que suelen ser apasionadas han reconocido la nueva actitud de Salaverry y la apoyan. Si en FP existen temas específicos que demuestren un cambio de actitud, a todos nos interesa.

—¿Un gesto sería desaparecer la denuncia en ética?

Por ejemplo, sería un gesto muy interesante.

—¿Y sería correspondido con palabras conciliadoras?

Las palabras conciliadoras de mi parte respecto a ese tema se darán cuando vea que las denuncias contra el ex fiscal de la Nación avancen. Si FP cambia de actitud, lo reconoceré públicamente.

—En serio, ¿Salaverry podría ir a la Bancada Liberal?

No lo hemos conversado. No sé si se identifica como liberal, creo que su tradición va por la socialdemocracia. Nosotros estamos ayudando a abrir un espacio no suficientemente abierto, un liberalismo republicano que viene de Manuel Pardo y el primer partido civil. No es un liberalismo asociado al libertarianismo económico ni a las contradicciones de quienes se llaman liberales en lo económico y conservadores en otros temas. Es un liberalismo que cree en el Estado y su rol para garantizar la libertad individual.

—Es un debate universal y se habla mucho del liberalismo que reafirma la vigencia de liberalizar la economía, pero regula en pro del bienestar.

Así es. Además, están la Canadá de Trudeau y los liberales demócratas en el Reino Unido. Si podemos ayudar a abrir este espacio, podremos ayudar a enriquecer el debate político.

—¿En ese liberalismo está la causa del matrimonio igualitario?

Creo que el momento político y social hace que la apuesta debe ser por el matrimonio igualitario. Yo firmé un proyecto hace dos años.

—Pero si hay un consenso por la unión civil...

Lo justo es el matrimonio igualitario, pero si se logra un consenso que permitiese contar con la unión civil, yo me debo a las miles de parejas que en el Perú no ven sus derechos reconocidos. Hay que tener una visión práctica y realista en la protección de derechos.

—¿Cómo va el proceso de nuevas bancadas?

Estamos en la Junta de Portavoces, pero no en la Comisión Permanente. Tenemos voz, pero no voto a la hora de legislar. Si queremos lograr un cambio de actitud en el Congreso, tenemos que sincerar las cosas y responder a este momento político.