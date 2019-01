El congresista Alberto de Belaunde, de la Bancada Liberal, fue el protagonista de una de las primeras polémicas en el pleno del Parlamento del 2019 al confrontar a Fuerza Popular por no haber acudido a la Junta de Portavoces para evaluar el proyecto de ley para declarar en emergencia el Ministerio Público.

"Lamento el pacto de impunidad del fujimorismo con el fiscal de la Nación (Pedro Chávarry) se mantenga. Es una vergüenza que esta bancada esté dándole la espalda al país. Tengan un poco de vergüenza", comentó el parlamentario, lo que generó la inmediata reacción desde los sitios que ocupaban los miembros de Fuerza Popular.

"El país reclama que el Congreso escuche a la ciudadanía y no se le está escuchando. Siguen blindando a Chávarry de manera vergonzosa. Boicotean la Junta de Portavoces para evitar que este tema pueda ser visto", añadió, mientras que Fuerza Popular exigía al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, que detenga su alocución.

"Pueden gritar todo lo que quieran. Acá están las fuerzas democráticas que no se dejan avasallar. Nosotros estamos del lado del pueblo y no nos vamos a dejar avasallar. Ustedes están de salida porque el país nunca más les dará la mayoría abusiva que han tenido estos años en el Congreso", concluyó Alberto de Belaunde, quien recibió el respaldo de las otras bancadas.

Luz Salgado como congresistas de Fuerza Popular y el presidente del Congreso le pidieron al parlamentario de la Bancada Liberal que retire las palabras "pacto de impunidad" para seguir con el debate, pero este se negó a hacerlo.

"Justamente por caballerosidad no voy a retirar las palabras. La sentencia del juez Concepción Carhuancho, sus diálogos de 'La botica' y su actitud estos dos años y medio me respaldan y la indignación de la calle que traigo hoy al Congreso me respaldan. No retiro nada", indicó.

Incluso el parlamentario de Nuevo Perú Alberto Quintanilla solicitó a Alberto de Belaunde que retire sus palabras para evitar que Fuerza Popular pueda bloquear el debate en el pleno, pero aún así insistió en que sus palabras representaban el sentir del pueblo.

Como el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, no exigió el retiro de las palabras pese a los reclamos de Fuerza Popular, los fujimoristas se retiraron del hemiciclo durante la segunda mitad del debate. Solo algunos representantes se quedaron, como Lourdes Alcorta, Miguel Castro y Rolando Reátegui.