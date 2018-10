De Belaunde pide interpelar a ministro del Interior tras fuga de Hinostroza El congresista no agrupado criticó que Policía Nacional no haya realizado acciones de inteligencia para evitar escape de ex juez supremo

“No tenemos inteligencia policial que resguarde a Hinostroza, quien ha salido [del Perú] como Pedro por su casa”, subrayó Alberto de Belaunde. (Foto: Archivo El Comercio/ Video: Canal N)