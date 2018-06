El congresista no agrupado Alberto de Belaunde cuestionó el proyecto de ley presentado por el legislador Clayton Galván que busca establecer como requisito obligatorio para ejercer periodismo la colegiación de los profesionales de la carrera de Ciencias de la Comunicación.

Dicha iniciativa, que fue presentada hoy y que lleva como nombre "Ley que fortalece la profesión de los periodistas en el Perú", modifica artículos de la ley que contempla el libre ejercicio de la actividad periodística y la ley de Colegiación de Periodistas.

De Belaunde indicó que el citado proyecto es un "despropósito" y que denota un desconocimiento de la naturaleza de la profesión del periodista.

"Uno de las fortalezas del periodismo es que es una labor multidisciplinaria donde confluyen comunicadores sociales, pero también abogados, economistas y autodidactas que sin haber recibido una formación académica tienen un ejercicio en la profesión de años. Aprobar una norma que los deja fuera de la profesión sería un despropósito", manifestó.

Agregó que no estaba de acuerdo a que se obligue a las personas a estar colegiado para ejercer el periodismo, pues, en su opinión, el Colegio de Periodistas no se ha caracterizado por ejercer un control ético de sus miembros. "Creo que lo que se busca es apoyar este gremialismo que tanto daño ha hecho a otros colegios profesionales", acotó.

En declaraciones a El Comercio, Clayton Galván defendió su iniciativa al señalar que su único objetivo es evitar que los que no han estudiado ciencias de la comunicación ejerzan esta profesión.​

"No dudo de la buenas intenciones del colega al presentar este proyecto, pero no creo que sea positivo para la prensa", expresó el ex parlamentario oficialista, tras señalar que estas inciativas terminan siendo amenazas a la labor que realizan los periodistas independientes.