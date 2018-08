Alberto de Belaunde, congresista no agrupado y ex miembro Peruanos por el Kambio, calificó de “malas propuestas” a los proyectos de reforma política presentados por el presidente Martín Vizcarra relativos a la bicameralidad y a la no reelección de congresistas.

“Son malas propuestas. Yo creo que sí deberíamos ir a una propuesta de reforma política integral que nos garantice un Congreso más representativo y de mayor calidad”, dijo a El Comercio.

De esa manera, mostró su rechazo a la reforma política planteada por el Ejecutivo y criticó que las iniciativas no hayan sido “maduradas”, como -según dijo- sí sucedió con los proyectos para la reforma del sistema de justicia.

“No vemos que haya sido producto de una comisión o de un proceso de maduración y las mismas, a diferencia de las del sistema de justicia, no responden a un cambio sistémico de las condiciones en las cuales funciona hoy en día el Congreso”, expresó.

“Son propuestas -creo- pensando más en agradar a los ciudadanos que en lograr una verdadera mejora del Congreso”, acotó.

Alberto de Belaunde cuestionó la propuesta de bicameralidad que plantea el Ejecutivo en relación al número de congresistas que tendría la cámara de diputados (100) y la cámara de senadores (30).

“Lo único que estamos haciendo ahí es crear dos cámaras que no van a tener un nivel de representatividad aceptable, con lo cual van a tener en el corto plazo un desprestigio similar a nuestro Congreso unicameral actual”, acotó.

El legislador también se mostró en contra de la prohibición de la reelección inmediata de congresistas. Según indicó, esto “no va a solucionar ninguno de los problemas actuales del Congreso”.

“Lo que estamos haciendo es limitando la libertad de los electores de decidir si premian o no a un representante con la confianza en una nueva elección [...] La no reelección no va a mejorar automáticamente la calidad de los congresistas, [así] como la no reelección de gobernadores y alcaldes no ha implicado la mejora de esas autoridades”, explicó.