"Yo quisiera saber cuál es el secreto de Mauricio [Mulder], que logra que este proyecto se exonere de la comisión respectiva y pase directamente a la Comisión Permanente", afirmó el legislador no agrupado Alberto de Belaunde sobre la iniciativa que prohíbe al Estado contratar publicidad en medios de comunicación privados, y que hoy fue aprobado en primera votación con algunas excepciones.

Alberto de Belaunde subrayó que es "bastante peligroso" que esto haya ocurrido tratándose de un tema tan delicado. Señaló que en estos casos las comisiones parlamentarias son el espacio adecuado para recibir opiniones de la sociedad civil y de especialistas, y así "mejorar la propuesta antes de que llegue al pleno del Congreso".

En una entrevista en vivo en nuestra redacción, el legislador cuestionó que el tema se haya visto ayer en la última sesión de la Comisión Permanente (allí están representadas las bancadas), y no se haya esperado a la reanudación de las sesiones del pleno la próxima semana.

"Si es un proyecto así de sensible y controvertido por qué no esperar a que sea el pleno el que lo vea. Además, esta Permanente ya no es representativa porque el fujimorismo ya no tiene mayoría en el pleno, la tiene solo en la Permanente, donde además los independientes tenemos voz pero no voto", continuó.

La Comisión Permanente aprobó hoy el proyecto de Mulder en primera votación con algunas excepciones: que solo se pueda contratar publicidad estatal en medios privados en casos de desastres naturales y en procesos electorales.

"Tendrá que ser corroborado"

En la entrevista, realizada antes de conocerse las declaraciones de Jorge Barata, el ex legislador oficialista consideró que si Barata declaraba que financió la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, eso tendrá que ser corroborado.

"Creo que en cualquier caso toda afirmación tiene que ser demostrada con pruebas, es un elemento central de un debido proceso, no basta con lo que diga Barata para que se convierta en la santa palabra, es necesario que esto venga acompañado con pruebas", señaló. También consideró que las declaraciones de Barata no pueden ser motivo de un nuevo pedido de vacancia contra Kuczynski.

Sobre proyecto de Tubino

En otro momento, De Belaunde reiteró sus críticas al proyecto de ley del legislador fujimorista Carlos Tubino, que plantea penalizar los agravios por creencia religiosa.

El legislador precisó que sus cuestionamientos no son contra la defensa de la libertad religiosa y de culto de las personas, que es "algo importantísimo en un estado constitucional de derecho", sino que se establezca una pena privativa de la libertad entre 2 y 4 años.

"¿Quién define qué entendemos por ofensas o agravios a la libertad religiosa? Ha dicho [Tubino] que lo determinará un juez y de acuerdo al reglamento de la ley, lo cual es falso porque cuando se modifica el Código Penal no existe reglamento, simplemente se modifica y se aplica", manifestó.

De Belaunde consideró que esta norma busca impedir que se denuncien abusos sexuales por parte de representantes de la iglesia y puso como ejemplo el Caso Sodalicio. También dijo que la norma no se justificaba porque no se conoce algún caso de persecución por culto religioso.

