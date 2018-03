La bancada de Fuerza Popular difundió este viernes cuatro videos que, según afirmaron los congresistas Daniel Salaverry y Moisés Mamani, representan pruebas sobre los supuestos intentos de “representantes del Ejecutivo” y de legisladores del bloque de Kenji Fujimori para comprar el voto del parlamentario Moisés Mamani sobre la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Una de las grabaciones presentadas por Fuerza Popular muestra a Alberto Borea, abogado de PPK, reunido con Mamani conversando sobre su postura sobre el pedido de vacancia. En el encuentro, le da al congresista de la bancada naranja el número de teléfono del ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra.

(Video: Fuerza Popular / Foto: Congreso)

En diálogo con Canal N, Borea comentó que no ha visto el video, pero relató que Mamani le pidió una reunión, que se realizó ayer, para que le pueda explicar las aristas jurídicas de la improcedencia de la vacancia.

“Empecé a explicarle el tema. Yo no he hablado más que de cosas jurídicas pocos minutos, porque cuando él varió el tema de empezar a hablar de Bienvenido Ramírez, a quien yo no conozco, naturalmente le dije yo no tengo que ver nada, no formo parte del Ejecutivo. Y si tienes que hablar sobre temas políticos, habla con los responsables de temas políticos”, manifestó.

Borea agregó que no tenía reparos en asistir a una reunión en donde se iban a discutir temas jurídicos. Expresó que no le comunicó de ella al presidente Kuczynski.

Consultado sobre un eventual intento de compra de votos, aseveró: “En ningún momento yo he tocado ningún tema que sea parecido. Esas son cosas que eventualmente pueden haber estado acostumbrados durante años a hacer quienes están hoy día acusando. Esas fueron las prácticas, grabar conversaciones privadas […] y sacarlas fuera de contexto”, señaló también el abogado.

Comentó finalmente que el encuentro se produjo durante unos 20 minutos en un club convocado por un amigo en común —cuyo nombre no quiso precisar— con Mamani. Dijo que también participaron Freddy Aragón, funcionario de la Sucamec, y dos personas más.

“Lo que pienso es que esta vacancia es absolutamente improcedente, que la gente de Fuerza Popular está recurriendo a cualquier tipo de argumento y artimaña para tratar que proceda una vacancia y presentar una situación que no se da”, refirió. “Están tratando de desviar la atención”, sentenció.