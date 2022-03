El abogado que presentó el hábeas corpus que fue aprobado por el Tribunal Constitucional y que permitirá la liberación de Alberto Fujimori, Gregorio Parco, comentó que el expresidente no es “ni inocente ni culpable” de los delitos por los cuales fue sentenciado a prisión.

“Para mí Fujimori no es ni inocente ni culpable. Él es el autor intelectual, no material, en todo Gobierno siempre ha habido función. El delito de homicidio no lo puede tocar, pero puede estar preso por corrupción de funcionarios, que es distinto”, señaló en declaraciones a Exitosa.

Parco, abogado de Ica, aseguró que se considera fujimorista aunque no alguien que respalde a Keiko Fujimori. En esa línea, aseguró que presentó el recurso hace dos años de manera gratuita y con la única intención de generar jurisprudencia a nivel nacional.

“Apoyamos en forma gratuita. Era oportunidad de sacar jurisprudencia nacional e internacional vinculante. Ese ha sido el proyecto, no ganar dinero, sino un proyecto nacional”, aseguró.

“[¿No le va a pedir nada a Alberto Fujimori?] No, ya está hecho. Está cumplido. Lo que gano es prestigio nacional y el debate a nivel nacional e internacional”, agregó.

Parco, autor de la demanda de hábeas corpus que exigía anular la resolución suprema que ordenaba el regreso de Alberto Fujimori a prisión, precisó que lo único que pidió al Tribunal Constitucional es que corrija el hecho que un juez penal haya podido declarar nula la resolución suprema de indulto.

“El error que se ha cometido es que fue juez supremo y la sala suprema penal. Los jueces supremos penales están para sancionar todo lo que está en el código penal, delitos, robo, homicidio. Un juez penal no es competente para declarar nula una resolución suprema que es una ley. Ese es el error que se ha corregido”, manifestó.

Según el abogado de Ica, la competencia para anular una resolución de este tipo que otorga indulto humanitario, recaería en un juez constitucional vía demanda de acción inconstitucional.

“Este juicio está limpiamente ganado. El escrito no es que sea anciano. La petición ha sido bien clara: un juez penal es incompetente para declarar nula una resolución suprema. Ha sido 100% ganado. Los demás doctores (que votaron en contra) han hecho una cuestión política. Aquí no hay política o influencias ni nada. Solo la puede declarar nula una resolución suprema como ley el mismo Pedro Pablo Kuczynski en su función (de presidente)”, concluyó.

