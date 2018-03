El ex presidente Alberto Fujimori acudió hoy en calidad de testigo a la Base Naval del Callao para brindar su testimonio ante el Colegiado B de Sala Penal Nacional en el marco del proceso que se sigue por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y otras 10 personas, luego del autogolpe del 5 de abril de 1992.

El colegiado estuvo liderado por la magistrada Miluska Cano López e integrado por los jueces Omar Pimentel Calle y Santiago Verapinto Marquéz.

En este caso son acusados Vladimiro Montesinos, ex asesor presidencial; Nicolás de Bari Hermoza Ríos, ex comandante general del Ejército del Perú; Julio Salazar Monroe, ex jefe del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN), así como otros altos mandos de las Fuerzas Armadas (FF. AA.).

Alberto Fujimori ingresó a la sala de audiencias al promediar las 11:30 a.m. junto a su abogado Miguel Pérez Arroyo y fue necesario el uso de una silla de ruedas.

Durante su presentación, el ex presidente indicó que días previos al cierre del Congreso del 5 de abril sostuvo una reunión con Vladimiro Montesinos y los jefes de las FF. AA., pero no supo precisar el lugar.

El ex jefe de Estado comentó que les dio a conocer a todos los presentes su decisión y que no fue necesario insistir para que ellos le dieran su apoyo. Les detalló, dijo, que todo iba a ser el 5 de abril, así como la hora en que saldría el mensaje a la nación.

Sin embargo, más adelante, Fujimori afirmó que nunca se le llegó a informar sobre las detenciones realizadas posteriormente al anuncio del cierre del Poder Legislativo, entre ellas a políticos como el hoy parlamentario Jorge del Castillo.

Agregó que tuvo conocimiento de estos hechos a través de los medios de comunicación, afirmación criticada por el abogado de Gustavo Gorriti, José Quispe Capacyachi, quien lo calificó lo dicho como “absurdo”.

“Es inaudito que el señor haya dicho que, siendo presidente de la República, no conocía de los hechos y que se enteró por la prensa días después. […] Se planificaron todos los secuestros, el señor Fujimori ha venido aquí a mentir y a encubrir a los militares y a Montesinos”, indicó el abogado al culminar la audiencia.

Cabe mencionar que Alberto Fujimori ya fue sentenciado de forma individual por este caso, proceso acumulado al de Barrios Altos y La Cantuta en donde fue condenado a 25 años de prisión.

“Fujimori cree que diciendo mentiras aquí en el juicio va a ayudarlos, se olvida que la sentencia donde él fue condenado ha sido traslada a este juicio, por tanto, el tribunal va a deliberar si le cree hoy día al señor Fujimori”, puntualizó Quispe.

