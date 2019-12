El expresidente Alberto Fujimori -quien purga una condena de 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta- coordinó la ubicación en la lista al Congreso por Puno Fuerza Popular del exdirigente vecinal Crisóstomo Benique, según revela un audio difundido en las redes sociales.

“No tenga duda en la posición, número cuatro. Yo lo voy a guiar, yo soy experto en estas cosas pues, yo le he echado ojo”, se escucha decir al expresidente Fujimori.

“Lo espero el jueves a la hora del almuerzo […] Ya usted va a ser congresista, olvídese”, se escucha en el audio.

Benique fue excluido por el Jurado Electoral Especial de Puno por haber omitido información en su hoja de vida.

En diálogo con Radio Exitosa, el exdirigente sindical confirmó que él grabó la llamada que tuvo con el exmandatario y reveló detalles de su encuentro con Fujimori el 21 de noviembre.

“Yo viajé desde Juliaca a Lima para almorzar con él. Yo llegué el día jueves en la mañana en Cruz del Sur. El jueves 21 de noviembre. Fui con un amigo a la reunión, porque la verdad yo no conozco bien por donde queda, pero al final el personal del INPE nos indicó que entraba uno y entré yo. Pasé, me invitó un ceviche. Él me decía que no me preocupe por el número”, añadió.

Dijo que él mismo difundió el audio “para probar que sí se había reunido” con el otrora jefe del Estado (1990-2000).

Benique detalló que visitó a Fujimori en el Penal de Barbadillo, donde el expresidente preparó un ceviche para que ambos almuercen. Especificó que su visita fue registrada por el personal penitenciario.

“Por supuesto que registré mi visita, me tomaron mi huella dactilar, me anotaron”, detalló.

¿Quién es Crisóstomo Benique?

Ficha de postulación