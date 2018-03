El ex presidente Alberto Fujimori declaró como testigo esta mañana en el marco del juicio oral contra su ex asesor Vladimiro Montesinos y otros ex mandos militares y policiales por el secuestro de periodista Gustavo Gorriti tras el autogolpe de 1992.

La audiencia se realizó en la Base Naval del Callao a cargo del Colegiado B de Sala Penal Nacional, que preside la jueza Miluska Cano.

Durante la audiencia, Fujimori fue consultado por las labores de Montesinos Torres durante su gobierno.

“La entidad es el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y la labor era propiamente la inteligencia en la lucha contra el terrorismo”, manifestó el ex mandatario.

Asimismo, comentó que Montesinos despachaba en la sede del SIN, en Chorrillos, y que él le daba información sobre los avances en las labores encomendadas.

Cabe recordar que Fujimori estaba citado para la audiencia del 7 de marzo. Pero como no asistió, se le volvió a convocar bajo apercibimiento. Es decir, si no acudía hoy podría haber sido objeto de una multa o sanción de parte del Poder Judicial.

En la audiencia también estuvo precisamente Vladimiro Montesinos.

Juan José Quispe, abogado de Gorriti, comentó tras la culminación de la audiencia que Fujimori manifestó además que no conocía del secuestro del periodista y que se enteró de esta por la prensa.

“Se planificaron todos los secuestros, el señor Fujimori ha venido acá a mentir y a encubrir a los militares y a Montesinos”, señaló Quispe. Añadió que “lo único que hace es favorecer a la cúpula militar que está siendo procesada y, sobre todo, a Nicolás Hermoza Ríos, que fue la persona que coordinó directamente con él y con Montesinos todos estos secuestros y detenciones del 5 de abril”.

El ex presidente Alberto Fujimori ya fue sentenciado por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti, así como por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Por estos delitos recibió 25 años de prisión.

Se encontraba cumpliendo la pena, pero el actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le otorgó el pasado 24 de diciembre el indulto y derecho de gracia por razones humanitarias.

El derecho de gracia ha sido rechazado por el Poder Judicial para que pueda ser procesado por el Caso Pativilca.