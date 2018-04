Alberto Fujimori dice que está jubilado de la política

El ex presidente Alberto Fujimori afirmó este viernes que ya no participará activamente en política. “Yo ya me ha jubilado de la política, estoy jubilado”, dijo a Canal N.

Fujimori, quien fue indultado en diciembre pasado por Pedro Pablo Kuczynski, acudió al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) de Surquillo.

“Me detectaron hace unos días un tumor pequeño en uno de los pulmones. Para reconformar la malignidad he asistido al INEN”, expresó.

Alberto Fujimori, de 79 años, también opinó respecto al distanciamiento entre sus hijos: la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el congresista no agrupado Kenji Fujimori.

“Hay una división momentánea. Espero que… converjan a un único movimiento, que es el que todos ustedes conocen”, indicó.

Kenji y un grupo de legisladores de su bancada votaron contra la vacancia de Kuczynski que promovía Fuerza Popular. Días después, el 24 de diciembre, el entonces presidente de la República indultó a Alberto Fujimori.

Ese fue uno de los factores que ocasionó que, en enero de este año, el congresista Fujimori renunciara a la bancada –y posteriormente al partido– junto a nueve de sus colegas de bancada, a los que luego se sumaron dos más.

La tensión se reavivó en marzo pasado con la difusión de los videos y audios que evidenciarían que pretendió, con participación del bloque de Kenji, comprar votos contra la vacancia de Kuczynski.