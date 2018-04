El abogado del ex presidente Alberto Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, manifestó que su defendido iba a allanarse a al pedido de comparecencia restringida en su contra que realizó la fiscalía; sin embargo, dijo que este requerimiento no está “ajustado a derecho”.

“Teníamos la intención de hacerlo en la medida que fuera una petición ajustada a derecho, pero no es ajustada a derecho [...] Es un tema de legalidad”, aseveró luego de que el Colegiado B de la Sala Penal Nacional dejara al voto el pedido del Ministerio Público.

Este viernes, el tribunal dejó al voto el pedido de comparecencia restringida que presentó el fiscal superior Luis Landa Burgos, de la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, para que Fujimori no abandone el país, en el marco del proceso judicial que se le sigue por el Caso Pativilca.

Pérez Arroyo señaló que, de parte de Alberto Fujimori, no existe inconveniente con quedarse en territorio peruano para continuar el proceso, pero consideró que los requerimientos deben hacerse según la ley.

“Él no tendría ningún problema en no salir del país, de informar permanentemente, no tendría. Pero hay que hacer los pedidos conforme a ley y este pedido que se ha hecho ahora no es un pedido conforme a ley”, expresó.

El abogado argumentó que en lo solicitado por la fiscalía “no hay sustento fáctico” al recordar que el expediente de la acusación en contra del ex presidente había sido devuelto a la fiscalía el pasado 02 de abril.

Asimismo, Pérez Arroyo también se refirió a la información que señala que Alberto Fujimori empezó a tramitar su pasaporte luego de haber recibido el indulto humanitario y negó que el ex presidente tenga intenciones de salir del país.

El abogado dijo que el ex mandatario “apenas puede caminar” y reiteró que los trámites no fueron gestionados por él, sino por alguien que quiere “perjudicarlo”.

“Hay algunas personas que podrían querer esta situación y de hecho la han provocado para perjudicarlo. Cualquier persona puede haberlo perjudicado”, enfatizó.



