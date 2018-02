Carlos Rivera, defensa legal de los deudos de los casos La Cantuta y Barrios Altos, indicó que este jueves se reunirá con los familiares de las víctimas y los demás abogados para analizar la información que enviarán a la Corte IDH en los próximos días.

El abogado estimó que el tribunal debió considerar la “complejidad” de los casos para haber solicitado a la defensa del Estado peruano y a los abogados de los deudos información adicional sobre el indulto otorgado a Alberto Fujimori.

Según remarcó, este pedido queda a decisión de los involucrados, es decir, si alguna de las partes no ve necesario enviar mayor documentación, puede no hacerlo. No obstante, manifestó que la defensa de las víctimas sí lo hará.

“El día de hoy vamos a tomar una decisión de qué información exactamente, pero es probable que se presente información referida al análisis del expediente técnico, vamos a tener más tiempo”, expresó en diálogo con El Comercio.

Explicó que pudieron tener acceso al expediente del indulto recién un día antes de que se llevara acabo la audiencia en la sede de San José, en Costa Rica, por lo que esta vez tendrán mayor tiempo para “generar algún nivel de contraste sobre esa información”.

Asimismo, Carlos Rivera también valoró como posible información adicional las declaraciones que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) brindó en entrevista a RPP, en las que contó que el congresista Kenji Fujimori le había pedido desde un “tiempo atrás” el indulto a su padre.

“Esa para mí sí es información importante porque [...] nos ayuda a dar cuenta de que sí hubo un trato directo y personal entre el presidente y el hijo del condenado”, enfatizó.

Carlos Rivera sostuvo que no todos tienen la oportunidad de entrevistarse con el presidente para solicitarle un indulto, por lo que esto puede demostrar que sí hubo “un acuerdo político”.

“La declaración del presidente el día sábado no ayuda a la posición del Estado, nos ayuda a nosotros, porque da cuenta de que siendo congresista Kenji y habiéndose acercado al presidente de la República, hizo un pedido personal, directo y que tuvo además consecuencias”, advirtió.

La defensa legal de los deudos de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos dijo que les tomará de dos a tres días revisar detalladamente el expediente para evaluar la documentación que añadirán.

En ese sentido, estimó que el lunes o martes de la próxima semana estarían enviando la información adicional. Cabe resaltar que la Corte IDH otorgó plazo hasta el miércoles 14 de febrero.

“Creemos que es tiempo más que suficiente para preparar esa información”, acotó Carlos Rivera.



