El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Mendoza, ha señalado con firmeza que el derecho de gracia que le otorgó el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a Alberto Fujimori junto con el indulto humanitario sí alcanza el proceso por el Caso Pativilca.

"A él (Alberto Fujimori) le abrieron este proceso en junio del 2012. ¿Cómo no va a aplicar (el derecho de gracia)? ¿Y ese proceso qué cosa es? Lo que pasa es que los jueces estaban impedidos de llamarlo", comentó Mendoza en una entrevista a RPP.

El ministro dijo esto un día antes de que la Sala Penal Nacional se pronuncie sobre la aplicación o no del derecho de gracia concedido a Alberto Fujimori para el juicio por la masacre de Pativilca ocurrida en 1992.

- ¿Un acto de presión? -

El constitucionalista Samuel Abad opinó, en declaraciones al diario El Comercio, que Mendoza está asumiendo su papel como abogado del Estado y como uno de los firmantes de la resolución suprema que le otorgó el indulto humanitario y el derecho de gracia a Alberto Fujimori al defender esta decisión y sus alcances.

"Lo que pueda decir alguien del Ejecutivo es su posición. Por algo Enrique Mendoza firmó el indulto, pero esta posición es revisable. Es una opinión importante por ser parte del Ejecutivo, pero quien decide si se aplica o no va a ser el Poder Judicial, no un ministro", añadió.

El ex ministro de Justicia Gustavo Adrianzén fue más crítico y consideró como una suerte de injerencia desde el Ejecutivo hacia el Poder Judicial las declaraciones del ministro Mendoza un día antes de que se evalúe el derecho de gracia.

"Sus declaraciones me parecen absolutamente impertinentes y son, por lo menos, un acto de presión sobre lo que mañana pueda resolver la sala penal", comentó Adrianzén a El Comercio.

También señaló que, la preocupación final de Mendoza no tiene que ver con el hecho de que Alberto Fujimori sea o no procesado, porque así se le encuentre culpabilidad, consideró poco probable que vuelvan a enviar al ex presidente a prisión por el Caso Pativilca.

"El ministro quiere justificar la resolución que firmó con PPK. Si a Mendoza se le cae este derecho de gracia, la acusación constitucional que están presentando en su contra en el Congreso va a prosperar. Por eso está interesado en defender estas gracias presidenciales", comentó.

- Gracia no aplica a Pativilca -

Según ambos abogados consultados por El Comercio, la fecha que Enrique Mendoza toma como inicio del proceso (2012) no es la adecuada para señalar que los plazos han vencido y que sí se puede aplicar el derecho de gracia.

"Lo que el ministro Mendoza está confundiendo es que, cuando se abrió el Caso Pativilca, Alberto Fujimori no fue objeto de procesamiento alguno porque no se podía. Esa condición de procesado en términos reales la adoptó cuando la Corte Suprema de Chile autorizó su extradición para este proceso", comentó Adrianzén.

Para Samuel Abad, Enrique Mendoza y la resolución que otorga el derecho de gracia desnaturaliza este beneficio al no considerar las limitaciones que la Constitución establece.

"De acuerdo a la Constitución, el derecho de gracia tiene que ser individualizado. Tiene que indicarse el proceso y detallar cómo se han vencido los plazos. La resolución del indulto a favor de Alberto Fujimori no hace nada de esto. Es una suerte de cheque en blanco que busca comprender todos los procesos penales", cuestionó el constitucionalista.

MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA...