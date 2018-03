Fujimori no ha pagado "ningún sol" de reparación civil, dice Enco El procurador dijo que si el ex presidente no paga de manera voluntaria, la procuraduría procederá con medidas cautelares

Como se recuerda, Alberto Fujimori fue indultado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) horas antes de la Noche Buena. (Foto: Reuters) Si se autoriza el pago de pensiones a Alberto Fujimori y este no deposita voluntariamente el monto adeudado, la procuraduría pedirá al Poder Judicial que se proceda con el embargo de dicha cantidad.. (Foto: Reuters) Reuters