El ex presidente Alberto Fujimori, cuyo indulto humanitario fue declarado no aplicable por la Corte Suprema después de nueve meses de haber recibido esta gracia de parte del ex jefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski (PPK), es un polémico personaje que ha polarizado a la sociedad peruana desde que irrumpió en la política en 1990.

El magistrado Hugo Nuñez declaró fundado el pedido de la parte civil "de no aplicación del indulto humanitario en favor de Alberto Fujimori", señaló el Poder Judicial en Twitter.

Además, la justicia peruana dijo que se emitió orden de captura contra Fujimori, de 80 años, quien vive en La Molina desde que recuperó su libertad en diciembre del 2017.

Alberto Fujimori, de 80 años, recibió la gracia presidencial en diciembre del 2017 tras permanecer en prisión desde 2009, cuando fue condenado a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y el secuestro de un periodista y un empresario tras el autogolpe de abril de 1992. Sin embargo, ahora deberá retornar al penal de Barbadillo, en la Diroes.

Alberto Fujimori ha sido operado en seis ocasiones de una dolencia precancerígena en la lengua, que se mantiene latente, aunque también afronta otros problemas estomacales, vasculares y de presión arterial.

En los últimos años, aún desde la prisión, Alberto Fujimori conservó la capacidad de crispar a la opinión pública peruana, algo que ya demostró cuando irrumpió como un candidato "antisistema" en los comicios de 1990, en los que derrotó de manera sorpresiva al novelista Mario Vargas Llosa.

Alberto Fujimori ejerció un Gobierno de mano dura en Perú durante una década, tras ser reelegido en 1995 y 2000, en medio de denuncias de fraude.

Si bien se le reconocen éxitos como la derrota de los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA, cuyos cabecillas fueron capturados durante su gestión, también se comprobó que en su mandato se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y se gestó la mayor red de corrupción de la historia peruana, liderada por su todopoderoso asesor Vladimiro Montesinos.

Con la difusión, en septiembre de 2000, de un vídeo en el que se veía a Montesinos entregando dinero a un congresista de la oposición, se desmoronó su régimen, quien se vio obligado a anunciar que iba a convocar a nuevas elecciones, a las que aseguró que no se presentaría.

Sin embargo, dos meses después, renunció a la Presidencia mediante un fax enviado desde Japón, tras lo cual permaneció en ese país hasta 2005, cuando viajó a Chile, de donde fue finalmente extraditado a Perú en 2007. (Fuente: EFE)