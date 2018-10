El juez supremo Hugo Núñez revocó el indulto humanitario que le fue concedido al ex presidente Alberto Fujimori y ordenó su captura para que culmine su sentencia de 25 años por el asesinato de 25 personas en su gobierno en la década de 1990.

La hija del ex mandatario y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, llegó poco después de conocerse la noticia a la vivienda y declaró que era el “día más triste” para su familia.

Es “extremadamente doloroso saber que un juez le ha quitado la libertad a mi padre señalando que como no está moribundo no tiene derecho a un indulto humanitario”, agregó Keiko Fujimori, llorando.

La lideresa de Fuerza Popular formuló un llamado a sus enemigos políticos: “le digo ya basta, pongan un alto y un límite al cálculo político, al odio, al ensañamiento”. A la residencia también arribó Sachi Fujimori, la otra hija del ex mandatario, sin formular comentarios.

Gloria Cano, abogada de las 25 víctimas asesinadas entre 1991 y 1992, manifestó que en la decisión no existía “ninguna venganza” y que Fujimori “no había cumplido la mayor parte de su sentencia, no había pagado la reparación civil y no había pedido perdón a los familiares de las víctimas, como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Por su parte, Miguel Pérez, el abogado de Fujimori, dio a conocer la decisión de apelar la decisión judicial. El ex mandatario cumplía su condena luego que en 2007 fue extraditado desde Chile.

La Corte Interamericana le dio un plazo hasta octubre a la justicia peruana para verificar si el indulto era legal de acuerdo con las leyes internas e internacionales a las que Perú está suscrito. (Fuente: AP)