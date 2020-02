El expresidente Alberto Fujimori permanecerá internado en una clínica ubicada en Pueblo Libre al menos hasta el día miércoles 5 de febrero, según indicó su médico de cabecera Alejandro Aguinaga.

“No sabemos cuántos días más (estará internado Alberto Fujimori), pero por lo menos será hoy y mañana, esperamos que haya una respuesta positiva del tratamiento, estamos todavía estableciendo el diagnóstico”, manifestó a este medio.

El ex jefe de Estado fue internado en la Clínica Centenario el pasado 3 de febrero por presentar problemas respiratorios.

“(Alberto Fujimori) no se está comunicando bien, el doctor también ha notado eso. Hoy y mañana le van a hacer una resonancia. [Las tomografías] lo catalogan como una dificultad para respirar. Hay un problema, pues no hay un buen flujo venoso. Él va a permanecer internado, así no se puede ir, tienen que revisar que no haya nada”, refirió.

En otro momento, Aguinaga reveló que el exmandatario desconoce del allanamiento que realizó el último lunes el equipo especial Lava Jato al local del partido político Fuerza Popular, el cual es liderado por su hija, Keiko Fujimori.

“Él desconoce del allanamiento, no hemos hablado de Keiko, estamos abocados a su salud”, agregó el excongresista.

Como se recuerda, en octubre del 2018 el juez Hugo Núñez Julca determinó que el indulto humanitario que recibió Alberto Fujimori de parte del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) era nulo, por lo que debía retornar a la cárcel para seguir cumpliendo la pena de 25 años de cárcel por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos. Además, es procesado por el Caso Pativilca.