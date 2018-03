Alberto Fujimori: lo que señala el expediente del indulto

Está pendiente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emita su pronunciamiento sobre la revisión del cumplimiento de las sentencias por los casos La Cantuta y Barrios Altos, esto a raíz del indulto humanitario que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) otorgó el 24 de diciembre pasado al ex mandatario Alberto Fujimori. Como se sabe, el organismo internacional realizó una audiencia el pasado 2 de febrero.

Mientras tanto, un informe de “Cuarto Poder” da cuenta lo que dice precisamente el expediente del indulto, el cual el Gobierno —por obligación— solo ha presentado ante la Corte IDH. El Congreso de la República y la Defensoría del Pueblo no pudieron acceder al mismo pese a sus pedidos.

El documento informa sobre un conjunto de hechos. Por ejemplo, el 4 de diciembre se emitió la constancia de que Alberto Fujimori no registró fuga ni intentos de fuga. Ese mismo día también se formuló el informe social del entonces reo. Sin embargo, el ex presidente todavía no había solicitado el indulto, lo hizo recién el 11, una semana después.

Asimismo, solo al día siguiente de que Fujimori pida la gracia, el Ministerio de Salud ya tuvo listos los nombres de los tres médicos integrantes de la junta médica que lo iba a evaluar. Entre los galenos aparece Juan Postigo, cirujano de confianza del ex presidente, a quien había tratado anteriormente.

En cuanto a la parte médica hay otro hecho a analizar. El 5 de diciembre, el Ministerio de Salud sacó una resolución directorial que permite que quien solicite un indulto pueda proponer un médico para que integre su junta médica. Por ello, Postigo pudo participar. Además, la norma exige que la junta evaluadora emita conclusiones contundentes y, en la práctica, determine si recomienda o no el beneficio.

Posteriormente, el 17 de diciembre, se emite un acta de la Junta Médica Penitenciaria que da cuenta del diagnóstico de Alberto Fujimori. Señala que este padece de fibrilación auricular paroxística con riesgo moderado, tromboembolismo, hipertensión arterial controlada, cardiopatía hipertensiva de grado leve, hipotiroidismo subclínico, neoplasia de lengua tipo carcinoma intervenido quirúrgicamente hasta en seis oportunidades con riesgo de recidiva (que puede volver), aunque al momento no hubo episodio; trastorno depresivo en tratamiento, hipertrofia benigna de próstata, insuficiencia periférica vascular y hernia de núcleo pulposo.

Esa junta señaló que el pronóstico es reservado y que las consecuencias de no seguir el tratamiento indicado es riesgo moderado de enfermedad vascular y complicaciones cardiovasculares agudas. El acta y otros documentos fueron remitidos por el director del penal de Barbadillo al Ministerio de Justicia el 18 de diciembre.

No obstante, el 19 la junta presentó una nueva acta, denominándola “Acta Ampliatoria de la Junta Médica Penitenciaria”. Esta da cuenta de novedades en el apartado de consecuencias, recomendaciones y pronóstico.

En consecuencias, agrega que existe riesgo moderado de que Alberto Fujimori pueda desarrollar complicaciones cardiovasculares agudas tales como infarto de miocardio o arritmias que desencadenen en muerte súbita, algo que no estaba en la primera acta médica del 17 de diciembre. Esto pese a que la junta fue conformada por los mismos médicos.

En el apartado recomendaciones, la junta plantea el indulto humanitario. Y en el pronóstico indica que si bien Fujimori no padece una enfermedad terminal, sí encaja en el supuesto de tener una dolencia progresiva y degenerativa.

El 20 de diciembre, el director de gracias presidenciales solicitó con carácter de urgencia a la Red de Salud de Lima Este, al Instituto de Neoplásicas y a la Clínica Centenario las historias clínicas de Alberto Fujimori. El segundo documento llegó al Ministerio de Salud dos días después de que el ex mandatario fue liberado.

En tanto, la Comisión de Gracias Presidenciales no visitó a Fujimori en el penal de Barbadillo para corroborar las condiciones de su carcelería. Finalmente, el 24 de diciembre, dicha entidad hizo llegar su informe y recomendación de indulto a PPK. Y ese mismo día, el jefe de Estado concede la gracia a través de una edición extraordinaria de normas legales de diario oficial “El Peruano”.

“Todos esos temas han sido en su momento cuestionados por la gente que se opone al indulto presidencial y han sido debidamente absueltas ante la Corte Interamericana”, manifestó Juan Falconi, viceministro de Justicia y presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales. “El indulto no ha sido por un tema cancerígeno, sino por la presión alta y problemas cardíacos que adolece”, apuntó.