Alberto Fujimori todavía sin fecha fija para alta médica

El ex congresista Alejandro Aguinaga informó que, hasta el momento, todavía no se ha señalado una fecha específica para que el ex presidente Alberto Fujimori sea dado de alta en la clínica donde permanece internado desde antes de que recibiera el indulto por parte de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

"No tenemos fecha exacta pero, en estos momentos, sí podemos ver que la respuesta está siendo positiva", indicó Aguinaga esta mañana al acudir a visitar al ex mandatario.

Aguinaga detalló que Alberto Fujimori sigue bajo observación debido a que presenta "algunos periodos de inestabilidad muy cortos que ameritan que continúe en tratamiento y en el reposo que ha sido sometido".

También indicó que el ex presidente, que fue condenado a prisión, entre otros delitos, por autoría mediata en los casos Barrios Altos y La Cantuta, sigue en cuidados intermedios y con visitas restringidas.

Alejandro Aguinaga también comentó los cuestionamientos que hiciera Roger Rodríguez, ex director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, sobre Juan Postigo, uno de los doctores que formó la junta médica que elaboró el informe para el indulto.

"Jamás el médico de un interno ha formado parte de una junta médica que emita un diagnóstico sobre ese mismo interno. Nunca", cuestionó el ex funcionario en una entrevista a La República.

Al respecto, Aguinaga dijo que se trataba de una "suspicacia malévola y perversa". "No puedo desacreditar a un profesional. Jamás se me ocurriría decir que [...] en el caso del Dr. Postigo, probablemente el más connotado cirujano oncológico de cabeza y cuello, se preste para una componenda", declaró el médico de Alberto Fujimori, quien también negó que Postigo sea amigo personal del ex presidente.

"No es amigo. El presidente (Alberto Fujimori) se intervino quirúrgicamente en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y el Dr. Postigo es médico del instituto", aseguró.

