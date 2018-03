Alberto Fujimori fue trasladado nuevamente a clínica

El ex presidente Alberto Fujimori fue trasladado a una clínica de Pueblo Libre la tarde de este sábado. Como se recuerda, permanecía en una vivienda de La Molina luego de recibir el pasado 24 de diciembre el indulto y derecho de gracia por razones humanitarias de parte del mandatario Pedro Pablo Kuczynski.

Fue el propio Fujimori el que se refirió a su situación de salud a través de un mensaje en Twitter.

“He sido hospitalizado porque desde la madrugada presenté una deshidratación aguda, complicada luego con taquicardia. Los médicos van a descartar un cuadro de fibrilación auricular”, manifestó.

Entre el 14 y 16 de enero, el ex presidente también fue trasladado a la misma clínica, donde permaneció internado a causa de una dolencia cardíaca y a fin de que le realicen análisis por sus constantes arritmias y bajas de presión.

Previamente, también había permanecido internado desde el 23 de diciembre hasta el 4 de enero por una caída de presión brusca a causa de una arritmia. En la víspera de Navidad recibió el indulto humanitario.

“Día muy complicado para la salud del [ex] presidente Alberto Fujimori. Hace una hora hospitalizado en clínica Centenario, se realizan exámenes correspondientes y recibe tratamiento”, comentó también este sábado Alejandro Aguinaga, ex parlamentario y médico de cabecera de Fujimori.

Posteriormente, en declaraciones a la prensa poco antes de las 7 p.m., Aguinaga descartó que la renuncia de Kenji Fujimori a Fuerza Popular y la situación del partido tras las declaraciones de Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en el Perú, no tienen nada que ver con el estado de salud del ex presidente.

Comentó que desde el viernes notó decaído a Fujimori y dijo sospechar que inicialmente sería a causa de algunos alimentos consumidos por el ex mandatario. “Vamos a ver, la deshidratación debería estar compensada hacia mañana. Sobre los otros cuadros vamos a ver qué dicen los cardiólogos. Ha sido evaluado por los gastroenterólogos también”, añadió.