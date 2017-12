El indulto humanitario a favor de Alberto Fujimori pone punto final a un año y medio de idas y vueltas por parte de Pedro Pablo Kuczsynki (PPK), quien se ha pronunciado al respecto en numerosas ocasiones.

- 25 de julio 2016 -

Una de las primeras veces en las que PPK habló de un posible indulto a Alberto Fujimori fue poco antes de asumir como presidente de la República. "Él tiene el derecho de pedir un indulto. Yo no lo firmaré [...] Mi posición no ha variado. Mi posición es que, si el Conrgeso da una ley general para que, los que están acusado por este tipo de crímenes, hayan llegado a cierta edad y tienen condenas, puedan cumplirlas en su casa", señaló ante la prensa.

- 27 de julio 2016 -

Solo días después, PPK volvió a hablar del indulto, ya que poco antes que acabe el gobierno de Ollanta Humala, Alberto Fujimori había pedido un indulto humanitario que, finalmente, fue rechazado. "Yo no lo voy a indultar, así de claro lo digo, y no puedo hacerlo porque como presidente de la República no puedo tomar una decisión si no tengo las recomendaciones de la Comisión de Gracias Presidenciales", aseguró.

- 24 de abril 2017 -

Desde Ayacucho, PPK comentó el proyecto de ley que se estaba debatiendo en el Congreso que iba a favorecer, entre otros reos, a Alberto Fujimori. "No se va a dar ninguna ley que se aplique a una sola persona. Eso tiene que ser una legislación general para todas las personas de ciertas condiciones", señaló.

El presidente agregó que la sentencia contra Alberto Fujimori (25 años) se tiene que cumplir "pero obviamente hay que tomar en cuenta las circunstancias de personas de cierta edad para que no terminen sus días en la cárcel", concluyó.

- 10 de mayo 2017 -

Kenji Fujimori, en la víspera, brindó una breve conferencia de prensa para pedir que se deje de especular con la salud de su padre y con la posibilidad de un indulto. "Yo no juego nada. No he dicho ni una palabra", comentó PPK tras participar en la instalación de un puente modular en Huachipa.

- 11 de mayo -

Al día siguiente, con Alberto Fujimori internado por un cuadro de taquicardia y arritmia, PPK habló sobre un posible indulto para, más bien, rechazarlo. "Yo sigo la ley y no estoy evaluando nada por el estilo [...] Hubo una propuesta en el Congreso para que la gente en esa situación (...) pudiera cumplir su sentencia en casa y esoha sido archivado", manifestó.

- 22 de junio 2017 -

En una entrevista al semanario inglés "The Economist" PPK dijo que el tiempo para evaluar un indulto a favor de Alberto Fujimori "es ahora".

- 8 de julio 2017 -

"Esto no es un indulto, es un perdón médico. Eso está exclusivamente determinado por la opinión de médicos de primer nivel que verán cuál es el estado de salud del ex presidente Fujimori", aseguró PPK en una entrevista a RPP.

“Yo pienso que antes de fin de año podemos definir esto con opiniones profesionales [...] Se seguirá la recomendación médica”, concluyó al respecto.

- 24 de setiembre 2017 -

Desde una visita a la Ciudad del Vaticano, PPK dio una entrevista a "Cuarto Poder" y dijo que, "por el momento, esto es un tema médico y nada más. No es un tema legal ni judicial".

- 2 de octubre 2017 -

En declaraciones públicas desde Arequipa, PPK aseguró que, en el Gobierno, "estamos revisando la salud de ese señor (Alberto Fujimori), nada más".

- 6 de octubre 2017 -

Ampliando su declaración de días anteriores, PPK aseguró que el Ejecutivo está al tanto de la salud de reos de cierta edad, "sean el señor Alberto Fujimori u otros. O sea, que tenemos que tener cuidado. No quiero un nuevo Leguía".

- 3 de noviembre -

El presidente Pedro Pablo Kuczysnki (PPK) dijo, en un discurso desde Buenos Aires, Argentina, sobre el ex presidente preso: “Fujimori nos hizo entrar a APEC y ahora está en la cárcel, está enfermo y vamos a ver, pues, qué hacemos. Y eso será noticia en algún momento, pero no podemos seguir siempre en lo mismo. Tiene que haber un cambio, hay que romper esquemas, buscar nuevas ideas”.

- 4 de noviembre 2017 -

"Será una noticia en un sentido o en otro, porque todo eso lo tiene que decidir una comisión médica, no es una comisión de juristas", comentó PPK haciéndole seguimiento a lo que comentó en la víspera en Argentina.

“Lo que se está analizando son los procedimientos. La Constitución, en el artículo 117 [sic.], es clarísima. Pero hay procedimientos. La Constitución es una Carta Magna y hay leyes, decretos que luego implementan las cosas”, añadió.