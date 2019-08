Alberto Oliva: No voy a aceptar disculpas de Heresi, tiene que ser sancionado

El congresista Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio) manifestó que se le debe aplicar una sanción al segundo vicepresidente del Congreso, Salvador Heresi (Contigo), por haberlo agredido verbalmente.

Según afirmó, no corresponden unas disculpas y esperará que la denuncia que presentó ante la Comisión de Ética sea revisada de acuerdo al reglamento del Congreso.

"Acá no vale ya las disculpas. Yo lo que solicito es que se aplique una sanción de acuerdo al reglamento al congresista Salvador Heresi", dijo a Latina.

Alberto Oliva reiteró que hay testigos del hecho y señaló que, si bien el incidente ocurrió cuando ya se había levantado la sesión de la Junta de Portavoces de este miércoles, podría consultar si hay alguna grabación.

El oficialista cuestionó que Salvador Heresi, pese a su experiencia política al haber sido alcalde, congresista y ministro, haya actuado de tal manera, "siendo sobre todo el segundo vicepresidente del Congreso de la República".

"Es un traidor y está actuando sobre todo con bastante venganza.

No he conversado [con él] y no voy a permitir acá unas disculpas, acá lo que se tiene que aplicar es el reglamento del Congreso, por lo tanto tiene que haber una sanción", aseveró.

El congresista Salvador Heresi, por su parte, negó ante la prensa haber insultado a Alberto Oliva y señaló que "ha sido su percepción".