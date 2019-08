Alberto Oliva acusa a Salvador Heresi por agresión verbal y anuncia acciones

El congresista Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio) denunció que fue agredido verbalmente por el segundo vicepresidente del Parlamento, Salvador Heresi (Contigo). Esto durante una acalorado debate -al término formal de la Junta de Portavoces- por las presidencias de las Comisiones de Ética y de Defensa del Consumidor, que están bajo la dirección de la primera bancada.

Oliva refirió que el insulto propinado por Heresi fue escuchado por otros colegas por lo que tomará las acciones contempladas en el Reglamento Interno del Congreso.

“Ahí están los testigos y ratifico, la palabra que mencionó es una palabra irreproducible, pero hay testigos de la falta de respeto y la agresión verbal que he tenido por parte del congresista Salvador Heresi […] Voy a tomar las acciones correspondientes de acuerdo al reglamento del Congreso”, afirmó el oficialista.

Alberto Oliva explicó que, tras cuestionar al presidente del Congreso, Pedro Olaechea, se le quitó el uso de la palabra. En ese sentido, señaló que existe un “acuerdo político” entre la bancada Contigo y Fuerza Popular en la titularidad de diferentes comisiones.

“Me quitaron el uso de la palabra, me apagaron el micrófono, todo porque veníamos [cuestionando] la manera en la que se está trabajando sobre todo Fuerza Popular con la bancada Contigo. Ese es el reclamo que nosotros hacíamos en el cual justamente vemos que la Comisión de Defensa del Consumidor que le corresponde a Fuerza Popular ha sido cedida a Contigo”, detalló.

“El presidente que ha sido designado dice que ha sido invitado por el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, entonces nosotros nos preguntamos qué tiene que ver el presidente del Congreso con esta designación, si él no es parte de la bancada de Fuerza Popular […] Eso nos hace pensar que hay un acuerdo político acá que se está manejando”, agregó.

La vocera de Nuevo Perú, Indira Huilca, respaldó la versión de Alberto Oliva y precisó que escuchó el insulto de Salvador Heresi al final de la Junta de Portavoces porque estaba detrás del vicepresidente del Parlamento. Pidió que este tipo de incidentes no se repitan porque ahondan en confrontaciones de forma innecesaria.

La vocera de Nuevo Perú, Indira Huilca, dijo que el insulto de Salvador Heresi degrada el nivel del debate. (Video: Canal N)

"La discusión se acaloró, se alzaron la voz, pero luego a la salida de la junta, cuando ya no daba para más, fue que se dio este insulto del señor Heresi al señor Oliva. Como digo, eso es inaceptable. No puedo repetir un agravio. No fue un calificativo ni una crítica, fue un insulto", señaló a Canal N.

- Salvador Heresi lo niega -

Pese a la versión de Oliva y Huilca, Salvador Heresi negó haber insultado al congresista de Peruanos por el Kambio, aunque reconoció que los ánimos se encontraban "caldeados".

"No ha habido ningún insulto, ninguna palabra de esa naturaleza. Ha sido su percepción [de los congresistas]. Lo que se hizo referencia es que él [Alberto Oliva] no podía levantar la voz", comentó ante las preguntas de la prensa.

Heresi reiteró hasta tal punto que no insultó al otro legislador que dijo que, de haberlo hecho, no tendría inconveniente en reconocerlo y pedir las disculpas del caso.

"Creo que ha habido un error de la congresista Huilca. Me parece que ha escuchado mal", concluyó.