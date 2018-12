El presidente de la Comisión de Justicia, Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio), solicitó a los titulares de las diversas instituciones involucradas en la elaboración del proyecto de ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) asistir al grupo de trabajo que preside para brindar sus contribuciones sobre la propuesta enviada por el Ejecutivo.

“[Nosotros] Hemos realizado las invitaciones [a los titulares de las instituciones]. Sin embargo, la mayoría de ellos han justificado que no pudieron asistir a esta última sesión que tuvimos", dijo a El Comercio.

En ese sentido, criticó que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, no haya asistido a la última sesión de la Comisión de Justicia del jueves 27 de diciembre. Sin embargo, acudió un representante de la institución para expresar su opinión sobre la propuesta.

“El fiscal [Pedro Chávarry] ya ha sido invitado anteriormente [a la Comisión de Justicia] y siempre envía a un representante. Yo creo que, en todo caso, [él] debería asistir también, porque es parte también de esta comisión”, indicó.

Oliva precisó que para la próxima sesión de la Comisión de Justicia -que será el 3 de enero- están confirmadas las asistencias del ministro de Justicia, Vicente Zeballos; el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez; el contralor general de la República, Nelson Shack y el nuevo presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros.

Del mismo modo, el legislador reiteró su pedido para que todas las autoridades involucradas en la JNJ asistan a expresar su colaboración a la comisión que preside, porque, de lo contrario, se ampliarían los plazos y no se podrá cumplir con votar el dictamen final el 15 de enero, como lo tienen previsto en la agenda de trabajo.

"Estoy trabajando en base a plazos. Este jueves espero la presencia de estos señores mencionados, pero si por algún motivo siguen justificando su participación esto va a dilatar lógicamente el trabajo de la Comisión de Justicia. Entonces, lo que yo requiero acá es mayor responsabilidad, seriedad y, sobre todo, compromiso para poder avanzar con este proyecto que es muy importante para el país", indicó.

—Planteamiento—

De otro lado, no descartó sesiones conjuntas con la Comisión de Constitución, aunque indicó que no se han coordinado fechas para ello.

En tanto, no descarto la posibilidad de solicitar al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, que consulte con la Junta de Portavoces la exoneración del dictamen de Constitución el proyecto de la JNJ para que pase directamente a debatirse en el pleno del Parlamento.

“[Que se exonere de dictamen de Constitución] es lo que he pedido también con los proyectos anteriores [de reforma de justicia presentados por el Ejecutivo], porque nosotros hemos terminado nuestro trabajo […]. Es más, le he solicitado al presidente del Congreso para que pueda, en todo caso, coordinarlo con la Junta de Portavoces a fin de que se exonere de la Comisión de Constitución, porque no podemos esperar más [con estos proyectos]”, manifestó.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular), dijo a este Diario que su grupo de trabajo sí está avanzando con las iniciativas para la reforma del sector justicia.

"Estamos trabajando, por que es una reforma integral. No solamente el proyecto de la Junta Nacional de Justicia, sino que, en palabras de los propios miembros de la Comisión Especial que debe impulsar el concurso para la elección de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia, los proyectos se analizan de forma integral". explicó.

Del mismo modo, indicó que su grupo de trabajo tiene coordinado reunirse el próximo viernes 4 de enero para realizar un trabajo técnico.

Sobre un posible pedido de exoneración del dictamen de Constitución al proyecto sobre la JNJ, la legisladora de Fuerza Popular refirió que respeta los comentarios expresados por Oliva, pues tiene la libertad de solicitar "lo que considere pertinente".

Por último, Bartra señaló que prefiere no adelantar una fecha precisa de cuando la Comisión de Constitución emitirá el dictamen final del proyecto sobre la JNJ y aseguró que eso dependerá de cómo "avance el trabajo en las siguiente semanas".

Cabe recordar que la legislatura fue ampliada hasta el 30 de enero.