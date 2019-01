Alberto Oliva: “Hemos tratado de no desnaturalizar el proyecto”

Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio) mantiene su postura de no realizar sesiones conjuntas con la Comisión de Constitución, que dirige Rosa Bartra (Fuerza Popular).

Argumenta, por ejemplo, que este grupo hasta ahora no aprueba los proyectos de reforma judicial del Ejecutivo, pendientes desde agosto.

— ¿Por qué no ha sido posible tener un predictamen de consenso sobre la Junta Nacional de Justicia de las comisiones de Justicia y Constitución?

Nosotros recibimos este proyecto del Ejecutivo en diciembre, una semana después del referéndum. Hemos pedido opiniones y realizado cuatro sesiones para poder analizarlo. Han venido el ministro de Justicia, el defensor del Pueblo, el contralor, el presidente del Poder Judicial, el representante del Ministerio Público. Nos comprometimos a tener un predictamen listo para el 15 de enero y hemos cumplido. Hacer una sesión en conjunto con Constitución, cuando ellos han demostrado que no tienen interés y seriedad... nosotros hasta diciembre ya habíamos dictaminado siete proyectos de ley y ellos aún no terminan. Era innecesario. Hace poco Rosa Bartra me lo solicitó, pero nosotros ya estábamos en la recta final.

— ¿Y conversó personalmente con la señora Bartra, o usted tomó la decisión de manera unilateral?

No. No hubo una conversación [con ella] porque cada uno es responsable de su comisión. Cuando el tema llegue al pleno, ella va a dirigir el debate porque Constitución es primera comisión [tienen prioridad]. Así que no entiendo este afán de jalar a la Comisión de Justicia para que ellos puedan manejarla y tal vez ya no ver este proyecto en esta legislatura. Yo ya cumplí con mi trabajo.

— Si al final se va a aprobar un solo dictamen en el pleno, ¿por qué hacerlo por separado? ¿Acaso para tener distintos enfoques?

También es porque al final ellos, que son mayoría, pueden aprobar otras cosas. Entonces, nosotros hemos tratado de no desnaturalizar este proyecto de ley, que se pueda mantener la esencia.

— ¿Esa era su preocupación, que Fuerza Popular lo desnaturalice?

Podría ser porque al final los congresistas de la mayoría pueden decidir otras cosas.

— ¿Los cambios que su comisión le ha hecho al proyecto del Ejecutivo son de fondo o solo de forma?

Son de forma. Y en realidad lo que me preocupa es que estamos contra el tiempo. Ahora [ayer] debo presentar el predictamen aprobado el viernes e inmediatamente solicitaré la exoneración de la Comisión de Constitución porque no podemos correr el riesgo de que el proyecto no se pueda ver en esta legislatura.